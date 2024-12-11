شوط أول سلبي.. مباراة سموحة والجونة

انتهي الشوط الأول من مباراة فريقين سموحة والجونة بالتعادل السلبي دون أهداف ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاء التشكيل سموحة للمباراة كالتالي:

- حراسة المرمى: الهاني سليمان.

- خط الدفاع: عبدالرحمن عامر، مصطفى ميدو، شريف رضا، أحمد خالد.

- خط الوسط: كناريا، دكوا دودو، عبدالكبير الوادي، محمد سالم، محمد رجب.

- خط الهجوم: مصطفى البدري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

حسين تيمور، جونيور أجاي، إسلام جابر، أدهم أحمد، ربيعه، صامويل أمادي، حسام حسن، أبو بكر ليادي، محمود صابر.