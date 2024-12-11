محافظ أسوان يستقبل وفد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أعضاء وفد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى ، وعلى رأسهم سفيرة دولة المجر بمصر ريتا هيرنشار ، وأيضاً جان بيير الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمى فى مصر ، وإيف ساسينراث ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر ، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وممثلى وزارات التنمية المحلية والزراعة .

جاء ذلك فى إطار الاهتمام المتواصل باستقبال كافة الوفود الزائرة سواء على المستوى الدولى أو المحلى لاستعراض كافة المقومات الطبيعية والاستثمارية والسياحية التى تتمتع بها عروس المشاتى .

تبادل محافظ أسوان وسفيرة دولة المجر الدروع والهدايا التذكارية

وفى كلمته رحب الدكتور إسماعيل كمال بضيوف المحافظة خلال زيارتهم التى تأتى ضمن جهود التعاون المثمر والبناء بين مصر والإتحاد الأوربى لإستكمال تنفيذ المشروعات المشتركة فى مختلف مجالات التنمية بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمى ، وأيضاً صندوق الأمم المتحدة للسكان .

واكد أننا نستكمل حلقات التعاون ، ونتطلع إلى المزيد من الشراكة البناءة وضخ الإستثمارات المتنوعة فى أسوان عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق الإستغلال الأمثل لما تمتلكه من الثروات التعدينية والمحجرية بإحتياطيات هائلة تكفى لمئات السنين ، فضلاً عن تنوع مصادر الطاقة النظيفة .

وأشار كمال إلى أن زهرة الجنوب تتميز أيضاً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال المشغولات اليدوية والحرف التراثية ، وهو الذى يتكامل مع مشروعات الإتحاد الأوربى وبرنامج الأغذية العالمى والأمم المتحدة الإنمائى التى تم وجارى تنفيذها بأسوان فى مجالات التنمية المتنوعة ، علاوة على دعم تمكين المرأة بمشروعات إنتاجية واعدة من أجل تعزيز فرص ريادة الأعمال وتوفير حياة كريمة لها ولأسرتها .

واوضح أن ذلك يتواكب مع الرعاية الكبيرة التى يوليها الإتحاد الأوربى لمهرجان أفلام المرأة مما ساهم فى تحقيق سلسلة من النجاحات المبهرة فى دوراته المتتالية ، فضلاً عن دعم الإتحاد الأوروبى أيضاً لمشروع " بناء القدرات لمشروع تطوير البنية التحتية الحضرية CBUID "" ، والذى تم إطلاقه أول أمس لتنفيذه بأسوان .

فى نهاية اللقاء تبادل محافظ أسوان وسفيرة دولة المجر الدروع والهدايا التذكارية تأكيداً للتعاون المثمر والبناء .

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