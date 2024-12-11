رئيس هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج يدير ندوة للتوعية حول مكافحة الفساد

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، الندوة التي أدارها اللواء وليد نافع رئيس هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، للتوعية حول مكافحة الفساد، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والعقيد أ.ح وائل أبو القاسم نائب المستشار العسكري، والمستشار علاء بخيت مدير المكتب الفني للنيابة الإدارية بسوهاج.

كما حضر عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، وممثلي المجلس القومي للمرأة، والسكان، وذوي الإعاقة، والجمعيات الأهلية، والمستثمرين، والقطاع الخاص.

وقد رحب اللواء رئيس هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج بجميع الحضور، وقام بعرض تقديمي تضمن التعريف بالهيئة وأهدافها وكيفية وطرق التواصل مع المسئولين بالهيئة من خلال التواصل المباشر، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا تأثير الفساد على الفرد والمجتمع، والمؤسسات، ودور الهيئة في منع ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أهمية تعزيز الشفافية لتسهيل المحاسبة والمساءلة، حيث يؤثر الفساد علي العدالة الاجتماعية، وعلي الوضع الاقتصادي للمواطنين

وأشاد محافظ سوهاج في كلمته التي ألقاها في ختام الندوة بالدور الهام والفعال لهيئة الرقابة الادارية في مكافحة الفساد، وضبط العديد من القضايا الكبيرة خلال الآونة الاخيرة، وذلك في ضوء الرؤية والسياسة التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين في مختلف القطاعات، موجها التهنئة للجميع بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه يأتي تأكيدا على سياسة الدولة وخططها لمكافحة الفساد الذي يعد من أخطر الظواهر تأثيرا على معدلات التنمية.

وأوضح " سراج " أن ظاهرة الفساد من أخطر الظواهر السلبية المنتشرة في الدول، وأكثرها فتكاً بالأمن والسلم المجتمعي؛ ذلك أنّها تصيب مفاصل حيوية ومؤثرة في الدولة، فالمال، والرشوة، والمحسوبية تعتبر العناوين الكبرى لهذه الظاهرة، مؤكدا على أهمية المشاركة المجتمعية التي تقع على عاتق الجميع في مواجهة الفساد لما له من آثار سلبية على التنمية، مشيرا إلى أهمية زيادة الوعي بخطورة الفساد من أجل مكافحته.

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