ورشة عمل حول "تقنيات الترجمة الأدبية باللغة الإنجليزية" بجامعة حلوان الأهلية.. غدًا

ينظم برنامج الترجمة المتخصصة باللغة الإنجليزية بكلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال ورشة عمل تحت عنوان " تقنيات الترجمة الأدبية باللغة الإنجليزية"

وذلك في ظل اهتمام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية، بتنمية المهارات العملية وتعزيز تواصل الطلاب عمليا بمجالات العمل.

وتعقد ورشة العمل بالإشتراك مع المركز القومى للترجمة والتى يحاضر فيها خبير الترجمة الأستاذ جمال الطحان.

وتتضمن الورشة لقاء مع الأستاذة نهى يحيى حقى والكاتب الإذاعى صلاح معاطى، ليتحدث كل منهما عن أدب الأستاذ يحيى حقى وخصائصه.

وتحت إشراف عميدة كلية الآداب والمشرف على البرنامج الدكتورة مها حسني، ومنسق برنامج الترجمة المتخصصة الدكتورة إيمان رسلان، على أن تقام فعاليات الورشة غداً الخميس الموافق ١٢ /١٢/٢٠٢٤ في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بكلية الآداب جامعة حلوان- المبنى الفرعي- الدور الثانى - قاعة 55.