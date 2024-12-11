Google Play يشارك أهم أحداث 2024 والخطط المستقبلية.. تعرف عليها

قام فريق Google Play بالمشاركة على مدونة Android Developers Blog الأحداث التي تم إنجازها خلال هذا العام، بالإضافة إلى أهدافهم للفترة القادمة من Google Play، مؤكدين أنه أصبح من السهل على المستخدمين الحصول على التطبيقات والاستمتاع بها فقط، بل تحول إلى مركز يمكنك من خلاله اكتشاف أشياء جديدة.

ووفقا لما نشره موقع "Phone arena"، عندما بدأ Google Play لأول مرة، كان امكانياته بسيطه جداً، وهو عبارة عن تصفح التطبيقات وقراءة المراجعات وتنزيلها، ولكن أصبح الآن، أكثر حداثه و ديناميكية، فمن السهل الوصول من خلاله والاتصال بالمطورين والعثور على المحتوى المناسب لك، وحتى الحصول على توصيات مخصصة.

وهناك بعض الأساليب التي قامت بها Google Play هذا العام لتحديث المنصة، كما أهمها سام برايت، نائب الرئيس والمدير العام لنظام Google Play، Developer Ecosystem:

• تسهيل إطلاق المطورين للتطبيقات الحديثة : تمت إضافة أدوات مستحدثه لتسهيل علي المطورين اكتشاف المشكلات في وقت قريب والتأكد من جودة تطبيقاتهم.

• العثور على التطبيقات أصبح بسيط : العثور على التطبيقات ذات الصلة بالمستخدم، بصرف النظر عن الجهاز المستخدم.

• المزيد من وسائل الدفع: يمكنك الآن استخدام مجموعة متعددة من طرق الدفع.

• تحسين الأمان: تفحص Google Play Protect مليارات التطبيقات يوميا للمساعدة في الحفاظ على أمان جهازك.

• دعم المطورين: لدى Google Play برامج لمساعدة المطورين الجدد على البدء، بما في ذلك فرص التمويل والتدريب.

ويبحثون دائما في المستقبل لجعل Google Play أكثر تفاعلية وشخصية، وتتمثل إحدى هذه الخطط في تسهيل دفع الأشخاص مقابل التطبيقات والمحتوى، وتظهِر التحسينات التي ظهرت على Google Play على مدار العام أن الفريق ملتزم بجعل المنصة الأفضل دائما.