مياه سوهاج تختتم فعاليات البرنامج التدريبي "المبادئ الأولية في السباكة"

اختتمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج فعاليات البرنامج التدريبى "المبادئ الاولية فى السباكة" لتدريب 50 رائدة ريفية يمثلون المراكز التى استهدفها المشروع فى اخميم والمراغة وجهينة وساقلتة لتدريبهم على كيفية إصلاح صنابير المياه وإصلاح تسربات المياه بجميع الأدوات الصحية بالمنزل واجراء الصيانات الخفيفة بهدف منع اهدار المياه والحفاظ عليها وترشيد الاستهلاك وتقليل قيمة الفاتورة.

جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية بداية للتنمية البشرية ومشروع استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر الجارى تنفيذه بالتعاون بين سفارة المملكة الهولندية واتحاد البلديات الهولندية ووزارة الاسكان والمرافق ووزارة التنمية المحلية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومحافظة سوهاج.

واكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب ان مشروع استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر.

تناول 4 محاور تتمثل فى المكون الأول تصميم وتنفيذ نموذج لمشاركة المواطنين والتواصل معهم لتعزيز الشفافية والمساءلة والمكون الثاني تحليل بيانات نظام الشكاوى المحلي الحالي وتصميم وتنفيذ نظام شكاوى سريع الاستجابة وتحديد أداة لقياس رضا العملاء والمكون الثالث تقديم المساعدة الفنية للشركة لضمان استدامة الاستثمارات وتخطيط ومتابعة عمليات التشغيل والصيانة والمكون الرابع تعزيز التعلم المتبادل من خلال التوأمة مع شركات المياه الهولنديين.

وأوضح المهندس اشرف على عبد الرحمن مساعد رئيس مجلس الادارة للشئون الفنية، أن التدريب الذى تم تنفيذه ياتى ضمن خطط العمل الخاصة بآلية البطاقة التشاركية لتقييم وتحسين الخدمات ضمن أنشطة المكون الاول للمشروع، وأنه في ختام التدريب تم تسليم المشاركات شنطة سباكة لتنفيذ أعمال السباكة الأولية بالمنزل.

واشارت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف واستطلاع الراى، إلى أنه على هامش البرنامج التدريبى تم توعية الرائدات الريفيات المشاركات بالبرنامج التدريبى بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المنفذة فى اطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وكذلك أهمية تجنب السلوكيات الخاطئة في التعامل مع مياه الشرب وأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحى ونشر ثقافة الوعى المائى وترشيد استهلاك المياه لان الحفاظ على الموارد المائية مسئولية الدولة والمواطنين معاً.

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