رسميًا.. كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الأربعاء، رسميًا فوز الملف الثلاثي المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال بحق استضافة نهائيات كأس العالم 2030.

تعد نسخة 2030 من بطولة كأس العالم، الأولى من نوعها التي تستضيفها ثلاث قارات هي أفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، في حدث عالمي يحظى باهتمام عشاق الساحرة المستديرة حول العالم.

تقام أول ثلاث مباريات من مونديال 2030، في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي، للاحتفال بالذكرى المئوية للبطولة.

فوز المغرب وإسبانيا والبرتغال بشرف تنظيم كأس العالم 2030

وأكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على استضافة المغرب وإسبانيا والبرتغال لنهائيات كأس العالم 2030، وذلك بالتزكية.

تقدمت دول المغرب وإسبانيا والبرتغال بملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030، ولم يتمكن أحد من منافستهم، ليفوزون بالتزكية لعدم ترشح أي ملف آخر لاستضافة المونديال في نسخته المئوية.

وأجمع الاتحاد الدولي لكرة القدم في أكتوبر 2023 على اعتماد الملف الثلاثي المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا، كملف وحيد لاستضافة مونديال 2030.

وبذلك، تحتضن المغرب بطولة كأس العالم، لتكون الدولة الأفريقية الثانية التي تستضيف نهائيات المونديال بعد جنوب أفريقيا 2010، والعربية الثانية بعد قطر 2022.