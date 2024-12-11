رئيس جامعة المنصورة يفتتح المؤتمر التوظيفي الأول للأطباء البيطريين.. صور

افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، المؤتمر التوظيفي الأول للأطباء البيطريين بجامعة المنصورة، والذي يُقام ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية"، بالتعاون مع النقابة العامة للأطباء البيطريين تحت رعاية الدكتور مجدي حسن، النقيب العام، في قاعة المؤتمرات الكبرى بإدارة جامعة المنصورة.

جانب من الإفتتاح للملتقى

فيما حضر المؤتمر الدكتور محمد عطيه البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتورة مها العشماوي، عميد كلية الطب البيطري ورئيس المؤتمر، بالإضافة إلى لفيف من رؤساء اللجان وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب، و قادة القوات المسلحة من الأطباء البيطريين، ورؤساء الهيئات الحكومية المتخصصة في مجالات الأدوية البيطرية، والإنتاج الحيواني والزراعي، ورؤساء نقابات الأطباء البيطريين الفرعية، ورؤساء كبريات الشركات العالمية والإقليمية والمحلية في مجال الاقتصاد البيطري، ومدير البنك الإقليمي الزراعي، وممثلون عن هيئة الدواء المصرية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الفاو، مع مشاركة كثيفة من الأطباء البيطريين والخريجين الجدد من جميع أنحاء الجمهورية.

رئيس الجامعة خلال كلمته

ورحَّب الدكتور شريف خاطر بالحضور، مشيرًا إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي ضمن فعاليات مبادرة "بداية" الرئاسية لبناء الإنسان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030.

خلال استماع الضيوف لكلمة رئيس الجامعة

وأشار إلى أهمية موضوع المؤتمر، الذي يعتبر منصة كبرى تجمع بين التعلم والتطوير وفرص التوظيف، وتعكس اهتمام جامعة المنصورة بتنفيذ خطة الدولة في تطوير قطاع الطب البيطري وفتح آفاق جديدة للشباب.

وأضاف رئيس جامعة المنصورة أن هذه الفعالية مهمة على مختلف الأصعدة، فهي فرصة ذهبية لحديثي التخرج من كافة المجالات البيطرية لربطهم مع أصحاب العمل، وتحقيق التمكين من خلال تزويدهم بالمعرفة والأدوات والمهارات اللازمة، كما أنها تأتي في إطار مواكبة توجهات الدولة لتنمية مهارات وقدرات شبابها وجمهورها، مما يعكس تكاتف جهود المؤسسات الحكومية معًا، لتحقيق الصالح العام، والوصول إلى نتائج مثمرة، وتمديد جذور التعاون مع كافة الجهات المؤسسية بما يُساهم في نهضة المجتمع المصري.

ووجه رئيس جامعة المنصورة الشكر لنقابة الأطباء البيطريين، والدكتورة مها العشماوي، عميد كلية الطب البيطري، وللشركات المشاركة في المعرض على مشاركتهم الفعالة في هذا الملتقى، وكذلك جميع أعضاء فريق العمل.

وفي كلمته، أكَّد الدكتور محمد عبد العظيم على أهمية دور الجامعة في تغيير وتطوير منظومة العمل من خلال استراتيجية المسؤولية المجتمعية، التي تسعى إلى رفع كفاءة الأداء ومعدل التأثير على المجتمع وفق استراتيجية الجامعة التي تهدف إلى تطوير قدرات منتسبيها من الخريجين بما يتواكب مع سوق العمل.

وقدَّم الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، الشكر لرئيس جامعة المنصورة على تعاون الجامعة وحسن الاستقبال، معربًا عن تطلعه الإيجابي لتحقيق أهداف المؤتمر واستفادة شريحة كبيرة من الأطباء البيطريين. حيث إن تنظيم العديد من الفعاليات المشابهة يساعد الشركات على الوصول لأفضل الكفاءات.

وأكد الدكتور مجدي حسن أن المبادرات الرئاسية التي تهتم ببناء المواطن وتنمية قدراته ومهاراته تسهم في خدمة الصالح العام وتقدم المجتمع، مضيفًا أن المؤتمر يهدف إلى تأسيس قاعدة بيانات لخريجي الطب البيطري، وتحسين معدل البطالة، ودعم الشركات على تشغيل أفضل الكفاءات، وربط الأطباء البيطريين بسوق العمل. كما يُعد تفعيلًا لدور النقابة ومسؤوليتها المجتمعية في ربط الخريجين بسوق العمل من خلال الدورات التدريبية التي يقدمها المركز العلمي بالنقابة.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة مها العشماوي عن سعادتها بتنظيم فعاليات مؤتمر التوظيف الأول للأطباء البيطريين في رحاب جامعة المنصورة، ضمن فعاليات مبادرة "بداية" الرئاسية، بحضور عدد كبير من الجهات التنفيذية والتشريعية وممثلي القوات المسلحة والهيئات المحلية والدولية ورجال الأعمال.

وأكدت أن المؤتمر يهدف إلى توجيه وإرشاد حديثي التخرج من الأطباء البيطريين ومساعدتهم في الحصول على فرصة عمل، وكذلك تشجيع جهات التوظيف على استقبال الكفاءات من البيطريين.

كما أضافت أن المؤتمر فرصة داعمة لتوضيح تأثير مهنة الطب البيطري على الاقتصاد القومي ونهج الصحة الواحدة، وتفعيل آلية رشيدة لمشاركة المجتمع في صياغة الرؤية المستقبلية لمهنة الطب البيطري وتبادل الخبرات، مؤكدة أن الأيام القادمة ستشهد إعادة رسم مستقبل مهنة الطب البيطري، وقدمت الشكر لجهات التوظيف التي قدمت العديد من فرص العمل والتدريب المجاني لحديثي التخرج من الأطباء البيطريين.

وفي نهاية فعاليات حفل الافتتاح، قام الدكتور شريف خاطر بإهداء درع الجامعة للدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، لدعمه الكبير لهذا الحدث المميز والفريد من نوعه المقام في رحاب جامعة المنصورة، ثم قام سيادته بافتتاح المعرض المقام على هامش المؤتمر، والذي يضم أكثر من 50 شركة من كبريات الشركات المحلية والإقليمية العاملة في مجال الاقتصاد الزراعي والبيطري، ويوفر فرص عمل متميزة لشباب البيطريين، بالإضافة إلى برامج تدريبية مجانية متخصصة على أعلى مستوى داخل وخارج مصر.

واستكملت فعاليات اليوم الأول بثلاث جلسات نقاشية، تضمنت الجلسة الأولى محور الطب البيطري والاقتصاد القومي، كما تضمنت الجلسة الثانية محور الصحة الواحدة ودورها في الاقتصاد القومي، وتناولت الجلسة الثالثة الطب البيطري ما بين الصناعة والمهارة.

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IMG-20241211-WA0037

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IMG-20241211-WA0039

IMG-20241211-WA0045

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IMG-20241211-WA0056

IMG-20241211-WA0046

IMG-20241211-WA0052

IMG-20241211-WA0058

IMG-20241211-WA0064

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