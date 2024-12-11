السكرتير العام لبني سويف يتابع تنفيذ المرحلة الثالثة من مبادرة "100 مليون شجرة"

عقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة المعنية لمتابعة تنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية للتشجير "100 مليون شجرة"، ضمن رؤية الدولة لتحسين البيئة وتعزيز الوعي بأهمية التشجير.

سكرتير عام بني سويف يعقد اجتماعا تحضيريا لمناقشة الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية للتشجير" 100 مليون شجرة"

ناقش الاجتماع الخطوات التنفيذية لتحديد المواقع الملائمة للتشجير، حيث تم التركيز على المحاور والطرق الإقليمية والرئيسية والدائرية، ومداخل المدن والقرى، والجزر الداخلية للطرق.

كما شملت الخطة الحدائق العامة، الميادين، جسور الترع والمصارف، والمواقع الحيوية مثل المدارس الحكومية، الجامعات، مراكز الشباب، والمناطق الصناعية ، مع الإشارة إلى أهمية التوعية المجتمعية بأهداف المبادرة ودورها في تحسين البيئة وتقليل آثار التغير المناخي، وتحفيز المواطنين على المساهمة الفعّالة في تحقيق أهداف المبادرة.

حيث أكد السكرتير العام تكليفات المحافظ د.محمد هاني غنيم، بأهمية العناية المستمرة بالأشجار التي تم زراعتها خلال المرحلتين السابقتين، فضلا عن الدفعات التي سيتم تسليمها خلال المرحلة الثالثة، لضمان استمرار الاستفادة منها على المدى البعيد، ما يعزز الجوانب البيئية والجمالية للمحافظة.

وذلك مع التركيز على أهمية الاستعانة بالمتخصصين والخبراء في مجال التشجير والتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة. فيما تم توجيه أعضاء الجنة -كل في نطاقه- بإعداد تقريرًا شاملًا يتضمن المواقع التي تم تحديدها مدعمًا بالصور والكميات والبيانات المطلوبة، للعرض على السيد المحافظ، وفق الجدول الزمني المحدد.

حضر الاجتماع رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارات الطرق، الزراعة، التربية والتعليم، الري، التضامن الاجتماعي، الصحة، والشباب والرياضة،ومديرو وحدة التنمية الاقتصادية وشئون البيئة والمناطق الصناعية بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار التعاون المتكامل بين جميع الجهات لضمان نجاح المرحلة الثالثة من المبادرة.