إحالة أوراق شقيقين وعاطل للمفتي لقتلهم شخص بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، اليوم بإحالة أوراق شقيقين وعاطل، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في اتهامهم باستعراض القوة والعنف ضد اثنين أشقاء وقتل أحدهما والشروع فى قتل الآخر، وذلك أثر خلاف سابق بينهم، وأيضا حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليويية، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر يناير المقبل للنطق بالحكم.

صورة أرشيفية

عقدت المحكمة برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز علي محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضة رقم في 17491 لسنة 2023 جنایات أول شبرا، والمقيدة برقم 2585 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "هشام ع ق"، 29 سنة، و"محمد ف ع"، 29 سنة، وشقيقه "أحمد ف ع" 25 سنة، بدون عمل، ومقيمين أرض نوبار أول شبرا الخيمة، لأنهم في 26 / 8 / 2023، بدائرة قسم شرطة أول شبرا بمحافظة القليوبية، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهما "رضا عبد الفتاح أبو السعود، وسعيد عبد الفتاح أبو السعود".

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حضروا الى حيث أيقنوا تواجدهما واعتزموا التنكيل بهما على إثر خلاف سابق بينهم، قاصدين تروعيهما وغيرهم من المارة والمواطنين أهالي وقاطني شارع أمين مشهور، لفرض سطوتهم عليهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني بهم مستجلبين بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهما وغيرهم من الأهالي والمساس بحريتهم وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار الى أنه قد وقعت بناء على تلك الجريمة الجناية الآتية إذ أنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا المجني عليه رضا عبد الفتاح أبو السعود، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله إثر خلاف استعرى بينهم وأعدوا لذلك العرض أسلحة نارية وبيضاء، أت وصفها، فما أن ظفروا به حيث أيقنوا تواجده حتى باغته الأول بإطلاق عيار ناري صوبه وتعدى عليه الثاني بسلاح ابيض واستتبعهما الثالث بطعنة بالظهر قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق.

ولفت أمر الإحالة، أنهم شرعوا في قتل المجني عليه "سعيد عبد الفتاح أبو السعود"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله إثر خلاف استعرى بينهم وأعدوا لذلك العرض أسلحة نارية وبيضاء، أت وصفها، فما أن ظفروا به حيث أيقنوا تواجده حتى انهالوا عليه ضرباً بأنحاء جسده بالأسلحة حوزتهم قاصدين من ذلك قتلا فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي كادت أن تودي بحياته إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركه المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق.

واستطرد ، أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش على النحو المبين بالأوراق، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية أنفة البيان على النحو المبين بالأوراق، وأن المتهمين الثاني والثالث، أحرزا أسلحة بيضاء " كذالك " دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، كما أن المتهم الأول، أطلق أعيرة نارية داخل المدن على النحو المبين بالأوراق.