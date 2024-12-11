وزير المرافق السابق يتفقد معرض "IWWI" لتكنولوجيا المياه

أجري الدكتور عبد القوي خليفة، وزير المرافق والمياه السابق، برفقة المهندس مصطفى أحمد الشيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالقاهرة، والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، جولة تفقدية في المؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا مياه الشرب والصرف الصحي IWWI، الذي يُقام في أرض المعارض بمنارة القاهرة الجديدة.

خلال الجولة، استمع الدكتور عبد القوى خليفة إلى شرح مفصل من المهندسة إيمان عثمان، مدير عام البحوث والتطوير بالشركة، حول المنصة الرقمية الموحدة التي طورتها الشركة، والتي شهدت تحسينات بإضافة البيانات الجيومكانية لمواقع الإصلاح.

أوضحت “عثمان” كيف ساهم هذا التطوير في تقليل زمن الإصلاح، وتسريع الاستجابة لشكاوى العملاء، وضمان استدامة خدمات مياه الشرب في القاهرة.

كما قدمت المهندسة ولاء السروجي، مدير عام الذكاء الاصطناعي بالشركة، عرضًا لتجربة استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة مناسيب المياه أمام مآخذ محطات إنتاج مياه الشرب التابعة للشركة، بالإضافة إلى قياس خواص المياه وإعطاء مؤشرات تحليلية تنبؤية لأي أحداث طارئة قد تؤثر على كفاءة الخدمة.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي أن شركة مياه الشرب بالقاهرة تلتزم بتطبيق أحدث التكنولوجيات والأساليب العلمية في إنتاج مياه الشرب، مع التركيز على تطوير الكفاءات البشرية والكوادر الفنية لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

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