رسميًا.. السعودية تستضيف كأس العالم 2034

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الأربعاء، رسميًا عن فوز المملكة العربية السعودية بشرف استضافة وتنظيم بطولة كأس العالم 2034.

وبذلك، تصبح السعودية أول دولة عربية تستضيف بطولة كأس العالم بعد قطر 2022، وذلك بعدما كانت البلد الوحيد الذي تقدم بملف رسمي لاستضافة المونديال.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الحصول على تنظيم مونديال 2034، بعد أن قدمت المملكة العربية السعودية ملفها لتنظيم المسابقة دون منافس.

كأس العالم 2034 في السعودية رسميًا

وكان الاتحاد السعودي أرسل خطابًا يوم 27 يوليو الماضي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»؛ لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.

وبهذه المناسبة، صرح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قائلًا: «نحن فخورون بهذا الإنجاز التاريخي الذي يعكس جهود المملكة في تطوير الرياضة وتقديمها كمنصة عالمية للتواصل والحوار».

يذكر أن، كأس العالم 2026 يقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، لتشهد النسخة المقبلة من المونديال زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخبًا.