كاتب صحفي: محاولات غربية لتهييج الشعب السوري وإشعال الفتنة الداخلية

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، إنه يبدو أن الجماعة الجديدة في سوريا أو المجموعة المسلحة التي استولت على السلطة لديها قلق أو أرق من ردود الفعل الإقليمية والدولية، فيما يتعلق بقادم الأيام في سوريا، ولهذا ظهرت تصريحات لأبو محمد الجولاني يطمئن فيها الخارج والداخل بشأن ما سيحدث في المستقبل.

وأضاف "أبو شامة"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جزءًا من هذه التطمينات يتعلق بحقوق الأقليات وطبيعة التعامل معهم في المستقبل القريب والبعيد، فيما يخص بناء سوريا وكل ما يستجد من ملفات خلال الأيام المقبلة في إدارة الأمور.

وتابع: "الوضع صعب التأسيس عليه في أي شيء يدعو للتفاؤل، لأن كل الظروف التي كانت ضد سوريا خلال السنوات الماضية، وحتى لو صدقت نوايا هذه الجماعات وأحسنت التصرف في قادم الأيام، فإن الملفات تبقى مزعجة فيما يتعلق بالظروف الإنسانية، والحاجات الأساسية، وفي ظل غياب كامل للدولة السورية، ستزداد المعاناة خلال الفترة المقبلة".

وواصل: "كل وسائل الإعلام الغربية تتحدث عن السجون والتعذيب في العهد السابق، كأننا نكتشف ذلك لأول مرة في هذه الأيام، وكل ما نسمعه جرى الحديث عنه منذ عام 2011 وما قبله، ولا داعي للتوقف عنده كثيرًا، يجب على السوريين طيّ صفحة الماضي والنظر إلى المستقبل، الإصرار من الإعلام الغربي وبعض الإعلام المحلي على خلق حالة من الانتقامية بين السوريين، يشير إلى نية لتهييج الشعب السوري وإشعال الفتنة الداخلية".