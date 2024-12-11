رئيس جامعة أسيوط يفتتح المؤتمر الدولي العاشر للروماتيزم والتأهيل بكلية الطب

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء 11 من ديسمبر، فعاليات المؤتمر الدولي السنوي العاشر لقسم الروماتيزم والتأهيل بكلية الطب بالجامعة، والذى ينظمه القسم؛ بالتعاون مع الجمعية المصرية للأمراض الروماتيزمية، وذلك بحضور؛ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس المستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبدالعزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيس، والدكتورة زهراء أبوالعيون رئيس المؤتمر ورئيس القسم، والدكتورة مروى أحمد سكرتير عام المؤتمر.

كما شهدت فعاليات المؤتمر حضور؛ الدكتورة أماني عمر وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبدالرحمن وكيل كلية الطب لشئون التعليم و الطلاب، والدكتورة هدى مخلوف وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة، ونخبة من الأساتذة و الأطباء من مختلف الجامعات المصرية.

وخلال كلمته، أكد الدكتور المنشاوي على أهمية المؤتمر؛ كمنصة علمية متميزة، تجمع خبراء في الأمراض الروماتيزمية المناعية، وتسعى لتمكين الأطباء من مواكبة أحدث التطورات في مجال الرعاية الصحية، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات، وبناء شبكات مهنية؛ تسهم في تحسين جودة التعليم الطبي.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط؛ أن المؤتمر، يعتبر ركيزة مهمة ضمن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»، والتي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية البشرية، بهدف؛ تنفيذ برامج، وأنشطة، وخدمات متنوعة، والوصول إلى مجتمع صحي، ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، في إطار استراتيجية شاملة للتنمية البشرية، بما يتوافق مع رؤية «مصر 2030».

وتقدم الدكتور المنشاوي؛ بالشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لدعمه المستمر لقضايا الصحة والتنمية البشرية، والتي وضعها على رأس أولوياته، وذلك في إطار هدف أشمل يتمثل في توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وأكد رئيس جامعة أسيوط؛ على التزام الجامعة؛ بدعم، ومساندة المنظومة الصحية، وتحقيق رؤية مصر 2030 في النهوض بجودة الخدمات الصحية المُقدمة؛ دعمًا لجهود دولة 30 يونيو، والجمهورية الجديدة في مختلف الاتجاهات، وذلك من خلال؛ دعم المؤتمرات العلمية المهمة؛ لأنها توفر فرصة لتبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث التطورات الطبية، وتعزيز التعاون بين الأطباء والباحثين، ومناقشة أفضل السبل لعلاج الأمراض.

وأشاد الدكتور المنشاوى؛ بالتعاون المثمر والتكامل بين جامعة أسيوط - قسم الروماتيزم والتأهيل بكلية الطب- والجمعية الروماتيزمية بالقاهرة؛ لمناقشة قضايا ذات أهمية قصوى مرتبطة؛ بدواء الكورتيزون وتأثيره على الأمراض الروماتيزمية المناعية، وأمراض الدم والشبيهة بها، والأمراض المناعية الشبيهة بأمراض الإيدز، والعلاج البيولوجي في الأمراض الروماتيزمية المناعية.

ومن جانبه؛ أكد الدكتور علاء عطية؛ أن قسم الروماتيزم والتأهيل بكلية الطب؛ يعد من الأقسام الطبية المهمة، والحيوية، والتي تتفاعل مع الكثير من الأمراض الشائعة بمختلف الشرائح العمرية، والتي تختلف وتتنوع درجة حدتها، وأسباب الإصابة بها، فضلًا عن التعاون، والاشتراك مع مختلف الأقسام، والتخصصات الطبية الأخرى، داعيًا أساتذة، وأطباء القسم؛ للعمل على نشر الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع؛ بما يجب إتباعه، وكيفية تجنب العادات الخاطئة، الأمر الذي يعد ركيزة أساسية فى التعامل مع المرضى، و تقليل نسب الإصابة بالأمراض، وتحقيق نسب أعلى فى الشفاء.

ورحّبت الدكتورة زهراء أبو العيون- عبر كلمتها- بضيوف الجامعة المشاركين في فعاليات النسخة العاشرة من المؤتمر من مختلف الجامعات المصرية، والذي يتضمن-على مدار يومان- (7) جلسات علمية، تناقش؛ كل ماهو جديد فى أمراض الروماتيزم والمناعة، وشبيهات أمراض الروماتيزم، ودور العلاج البيولوجى المستحدث في الشفاء منها، والتعرف على آخر المستجدات فى روماتيزم الأطفال، كما إقيمت على هامش فعاليات المؤتمر؛ ورشة عمل تناقش "جهاز الموجات الصوتية العلاجية".

وأوضحت: أن المؤتمر ومنذ عامه الأول وعلى مدار السنوات الماضية بتضافر جهود أعضاءه؛ كان علامة فارقة فى مؤتمرات التخصص، ومناقشة كل ماهو جديد فى الأمراض المناعية والروماتيزية المختلفة، وتداخلها بشكل كبير مع التخصصات الطبية الأخرى، والذي اتاح مزيد من التعاون العلمي وبصورة عملية مع العديد من التخصصات، والمشرعات العلمية، والإكلينيكية، والبحثية؛ للارتقاء بالخدمة العلاجية للمرضى، والتعاون مع مختلف التخصصات الطبية.

واستعرضت؛ خدمات وأنشطة القسم؛ والتي تضمنت: تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لمرضى الأمراض الروماتيزمية، والمناعية المترددين على العيادات الخارجية، والذي بلغ عددهم فى عام 2024 حوالي (3000) حالة، وحوالي (13000) حالة على نفقة الدولة؛ لصرف الأدوية التقليدية والبيولوجية، كما شهد القسم الداخلى بعد التطوير طفرة فى الأداء؛ من حيث نوعية الحالات التى يقوم يعالجها و متابعتها بالقسم، والذي تبلغ سعته السريرية (30) سرير؛ للتشخيص الدقيق والعلاج الحديث لأكثر من (900) مريض فى عام 2024، كما يضم القسم عددًا من الوحدات المتخصصة وهى؛ وحدة جلسات العلاج الطبيعي، ووحدة رسم العضلات وتوصيل الأعصاب، وحدة الفحص بالموجات فوق الصوتية بالجهاز الحركي والعصبي والعضلي، ووحدة متخصصة لفحص الشعيرات الدموية لحالات الأمراض الروماتيزمية.



كما شهدت فعاليات المؤتمر؛ تكريم وإهداء درع المؤتمر إلى الدكتور أحمد المنشاوي؛ لدعمه المستمر لكافة فعاليات المؤتمر.

