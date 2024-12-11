في ساعات.. كيف دمرت إسرائيل الأصول العسكرية السورية؟

استغلت إسرائيل الفراغ في السلطة في سوريا لقصف أهداف في جميع أنحاء البلاد، قائلة إنها تهدف إلى إبعاد الأسلحة عن المتطرفين.

وبمجرد أن أصبح واضحا يوم الأحد الماضي، أنه سيكون هناك تغيير في النظام في سوريا المجاورة، بدأت إسرائيل حملة جوية واسعة النطاق.

وبحلول يوم الثلاثاء، أدت ما لا يقل عن 350 غارة جوية إلى تدمير أصول عسكرية في جميع أنحاء سوريا، مما أدى إلى تدمير البحرية والطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار والدبابات وأنظمة الدفاع الجوي، ومصانع الأسلحة ومجموعة واسعة من الصواريخ والقذائف، وفقًا للجيش الإسرائيلي.

وفق تقرير نشرته نيويورك تايمز الأمريكية قال مسؤولون إسرائيليون إنهم يدمرون الأسلحة والمنشآت العسكرية لإبعادها عن أيدي المتطرفين الإسلاميين.

وكانت الجماعة المتمردة التي قادت الإطاحة بالرئيس بشار الأسد مرتبطة في السابق بتنظيم القاعدة، ولا تزال مصنفة كجماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء: "ليس لدينا أي نية للتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، ولكننا بالتأكيد نعتزم القيام بكل ما هو ضروري لضمان أمننا".

وكانت الحملة الإسرائيلية خلال اليومين الماضيين استثنائية من حيث القوة والنطاق، حيث سعت إلى ضمان نزع سلاح أي طرف يصل إلى السلطة في سوريا بشكل كبير.

وقد جاء ذلك بعد أشهر من الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على سوريا، بما في ذلك مستودعات الأسلحة التابعة لإيران وحزب الله، ولكن القصف واسع النطاق هذا الأسبوع كان أكثر شمولاً وتدميراً للقدرات العسكرية السورية، كما يقول المحللون.

لقد وجه الهجوم ضربة للبنية التحتية في سوريا التي تستخدمها إيران لنقل الأسلحة إلى حزب الله في لبنان.

وحذر نتنياهو قادة البلاد في المستقبل من منع إيران من استخدام الأراضي السورية مرة أخرى لأغراضها العسكرية.

غارة جوية إسرائيلية على دمشق يوم الأحد

وكان قد هنأ وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الثلاثاء، السفن الصاروخية الإسرائيلية على إكمالها "تدمير البحرية السورية" الليلة الماضية.

لكن الهجوم الجوي المكثف على سوريا في مثل هذه اللحظة الهشة أثار القلق بين البعض في المجتمع الدولي.

وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن للصحفيين في جنيف يوم الثلاثاء: "يجب أن تتوقف هذه الأحداث".

وأضاف أنه في حين تحاول الفصائل السورية تحقيق انتقال منظم إلى حكومة جديدة، فمن "الأهمية بمكان ألا نرى أي تحرك من أي جهة دولية يدمر إمكانية حدوث هذا التحول في سوريا".

وأعربت الأمم المتحدة أيضا عن قلقها إزاء تصرفات إسرائيل على الأرض.

في يوم السبت، وحتى قبل فرار الأسد من البلاد، دخلت القوات الإسرائيلية الأراضي السورية لأول مرة منذ خمسين عامًا، ومنذ ذلك الحين، سيطرت على منطقة عازلة منزوعة السلاح تبلغ مساحتها 155 ميلًا مربعًا في مرتفعات الجولان، والتي كانت تحت سيطرة قوات الأمم المتحدة منذ حرب الشرق الأوسط عام 1973. وتقع المنطقة على حدود الأراضي الخاضعة للسيطرة السورية.

احتلال الجولان

واحتلت إسرائيل الجولان خلال حرب عام 1967 وضمت معظمها في عام 1981. وينظر معظم العالم إلى المنطقة على أنها أرض سورية محتلة من قبل إسرائيل، ولكن على مدى العقود الماضية، دافعت إسرائيل بقوة عن هذه الأرض.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن التوغل الإسرائيلي في المنطقة العازلة التي تسيطر عليها الأمم المتحدة كان "محدودا ومؤقتا".

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة للصحفيين إن وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة ينتهك اتفاق عام 1974 الذي أنشأ المنطقة العازلة.

وقال "لا ينبغي أن تكون هناك أي قوات أو أنشطة عسكرية في المنطقة".

وقال نتنياهو يوم الاثنين الماضي إن اتفاق عام 1974 انهار لأن القوات السورية التي تحمي بعض المنطقة العازلة تخلت عن مواقعها.

وقال مسؤولون مصريون إن تصرفات إسرائيل "تنتهك القانون الدولي وتقوض وحدة وسلامة الأراضي السورية وتستغل حالة عدم الاستقرار الحالية لاحتلال المزيد من الأراضي السورية".

ودعت مصر مجلس الأمن الدولي إلى "اتخاذ موقف حازم ضد الهجمات الإسرائيلية على سوريا، بما يضمن سيادتها على جميع أراضيها".

وقال الجيش الإسرائيلي إن غاراته الجوية دمرت الكثير من القدرات العسكرية السورية، وشملت أهدافها مطارات وحظائر ومنشآت عسكرية وقاذفات ومواقع إطلاق و15 سفينة بحرية على الأقل وعشرات مواقع إنتاج الأسلحة. وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربات ضد البحرية السورية دمرت أيضًا عشرات الصواريخ البحرية التي يتراوح مداها بين 50 و120 ميلًا.

أظهرت صور من سوريا يوم الثلاثاء قوارب غارقة في حوض لبناء السفن ومبانٍ منهارة وبقايا متفحمة لمركز أبحاث علمي ارتبط ببرنامج الأسلحة الكيميائية في البلاد ، وفقا لوكالات الأنباء التي وزعت الصور.

وقالت ميري إيسين، العقيد الإسرائيلي المتقاعد الذي كان يتابع الضربات لصالح المعهد الدولي لمكافحة الإرهاب: "لقد شاهدت للتو نقاطًا في كل مكان - لقد كانت هناك مئات الهجمات حرفيًا في الساعات الثماني والأربعين الماضية".

وقالت "نشكر إسرائيل لأنها قامت للتو بتدمير الأسلحة الكيميائية التي لم يكن أحد آخر على استعداد للمسها".

وفي عهد الأسد، استخدمت الحكومة السورية الأسلحة الكيميائية - وخاصة غاز الأعصاب السارين - ضد المواطنين عدة مرات خلال الحرب الأهلية التي استمرت 13 عامًا.

وعلى مدى السنوات الماضية، قصفت إسرائيل أهدافاً في سوريا بشكل دوري، وقد تصاعدت حدة تلك الهجمات في الآونة الأخيرة.

دخلت مركبات عسكرية إسرائيلية إلى المنطقة العازلة مع سوريا من الجانب الإسرائيلي من مرتفعات الجولان.

في إبريل، قصفت القوات الإسرائيلية مبنى السفارة الإيرانية في دمشق، مما أسفر عن مقتل كبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين الإيرانيين. وفي سبتمبر/أيلول، قصفت إسرائيل موقعًا لإنتاج الصواريخ لحزب الله في سوريا قبل أن ينزل أفراد من القوات الخاصة من طائرات الهليكوبتر لجمع الأدلة.

ولكن لم يكن هناك أي شيء يقترب من حجم الهجمات التي وقعت هذا الأسبوع.

وحذر نتنياهو من أنه "إذا سمح هذا النظام لإيران بإعادة ترسيخ وجودها في سوريا، أو سمح بانتشار الأسلحة الإيرانية أو أي أسلحة أخرى لحزب الله أو هاجمنا، فإننا سنرد بقوة وسنطالب بثمن باهظ".