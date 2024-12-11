محافظ كفرالشيخ يتابع سير العمل بمشروع الـ 109 عمارة "إسكان كل المصريين"

‏تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، اليوم الأربعاء، مشروع الـ 109 عمارة "إسكان كل المصريين" بأبراج التنمية الحضرية غرب مدينة كفرالشيخ، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفرالشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

حيث تفقد محافظ كفرالشيخ ورئيس الصندوق، الوحدات السكنية والغرف والخدمات في المشروع الذي بلغت نسبة تنفيذه 85.02%، حيث اطلعا على سير العمل وتقييم جميع التفاصيل المتعلقة بالمشروع، منها التشطيبات الداخلية والخارجية والبنية التحتية، لضمان إتمام المشروع طبقًا للخطة المحددة.

قال محافظ كفرالشيخ، إن مشروع الـ 109 عمارة غرب مدينة كفرالشيخ« أرضى +11طابق» يضم 10464 وحدة سكنية، ويتكون كل طابق من 8 وحدات، كما وتضم العمارة الواحدة 96 وحدة سكنية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المشروع يتضمن أيضًا مباني خدمية تشمل وحدة صحية، مسجدين، سوقين تجاريين يحتويان على 16 محلًا على دورين بإجمالي 32 محلًا، بالإضافة إلى ملعبين خماسيين.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن المشروع يعد خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة سكنية متكاملة، تسهم في تطوير البنية التحتية وتلبية احتياجات أهالينا بمحافظة كفرالشيخ، بما يسهم في تحسين مستوى الحياة ويعزز من فرص التنمية المستدامة بالمحافظة.

ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن الصندوق يهدف إلى دعم وتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية في مصر، لتحسين جودة الحياة في المدن والمناطق العمرانية من خلال تطوير البنية التحتية، توفير الوحدات السكنية، وتحسين الخدمات العامة، مما يسهم في تحديث وتطوير المناطق الحضرية وتلبية احتياجات المواطنين.محاف

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