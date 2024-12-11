السجن 13 سنة لطبيب نساء وتوليد بتهمة إجهاض السيدات وحيازة مخدرات بكرداسة

قررت محكمة جنايات الجيزة، حبس طبيب نساء وتوليد المتهم المتهم بالقيام بعمليات إجهاض داخل مركز ولادة خاص به، ثم يتخلص من الأجنة حرقا أو إلقاءها للكلاب، بقرية كومبرة بمنطقة كرداسة بالسجن المشدد 10 سنوات عن التهمة الأولى، وهي الإجهاض وحرق الأجنة، والسجن 3 سنوات عن التهمة الثانية حيازة مواد مخدرة.

كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض علي طبيب نساء وتوليد شهير، متهم بالقيام بعمليات إجهاض داخل مركز ولادة خاص به، ثم يتخلص من الأجنة حرقا أو إلقاءها للكلاب، بأحدي القري التابعة لمركز شرطة كرداسة شمال المحافظة.

كانت قد وردت معلومات إلى المقدم هاني عماد رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام طبيب نساء وتوليد شهير مالك مركز ولادة خاص ملكه بإجراء عمليات إجهاض للسيدات، ويتخلص من الأجنة حرقا أو بالقاءها للكلاب بأحد القري التابعة للمركز.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن إستهداف المركز المشار إليه بقوة أمنية برئاسة الرائد أحمد فايز معاون مباحث مركز شرطة كرداسة، أمكن ضبط المتهم و5 آخرين معاونيه.

وبتفتيش المركز عثر أعلي السطح علي 3 أجنة داخل برميل في حالة تفحم، كما تم ضبط عدد من الأقراص المخدرة، وكذلك فتاة أجرت عملية إجهاض حمل.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات