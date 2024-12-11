كأس إنتركونتيننتال.. تركيز وحماس في المران الأول للأهلي بالدوحة "صور"

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في قطر؛ استعدادًا لخوض مباراة كأس التحدي ضمن منافسات كأس القارات للأندية.

وخاض الأهلي مرانه على ملعب الإرسال في قطر استعدادا لمباراة كأس التحدي المقرر لها يوم 14 ديسمبر الجاري ضمن منافسات كأس القارات للأندية.

وانطلق المران الأول لفريق الأهلي في الدوحة بحضور وسائل الإعلام في الربع الساعة الأولى وفقا لتعليمات اللجنة المنظمة لبطولة كأس القارات للأندية.

ويلعب الأهلي على كأس التحدي أمام الفائز من مواجهة اليوم في ديربي الأمريكيتين بين بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي.

وعقد مارسيل كولر محاضرة مع اللاعبين قبل البدء في تنفيذ فقرات المران، ثم أجرى اللاعبون عمليات الإحماء التي أعقبها تنفيذ الجوانب الفنية في تقسيمة الكرة.

وأدى محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وصول بعثة الأهلي إلى قطر

كانت بعثة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد وصلت إلى قطر أمس على متن طائرة خاصة، استعدادًا لخوض مباراة كأس التحدي والتي يصعد الفائز بها إلى نهائي كاس القارات للأندية، لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.

قائمة الأهلي في رحلة قطر

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القائمة الرسمية التي تسافر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال..

وضم مارسيل كولر جميع لاعبي الفريق، باستثناء المصابين مصطفي شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلى معلول.

وجاءت قائمة الأهلي في رحلة قطر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وأشرف داري ويحيي عطية الله وكريم الدبيس ومحمد عبد الله.

خط الوسط: كريم وليد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة، وطاهر محمد طاهر وسمير محمد.

خط الهجوم: محمود كهربا، ووسام أبو علي وبيرسي تاو، ورضا سليم