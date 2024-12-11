التنوع والاختلاف في تجارب الأدباء بنقاشات الثقافة بالمنيا.. صور

شهد فرع ثقافة المنيا عددا من اللقاءات الأدبية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

ونظم نادى الأدب بقصر ثقافة المنيا، لقاء بعنوان "التنوع والاختلاف، في تجارب الأدباء المبدعين" تحدث خلاله الشاعر مختار عبد الفتاح، رئيس نادى الأدب، عن أهم الأشكال الأدبية، والعوامل التي تسهم في إثراء الأدب، مشيرا إلى أن تنوع التجارب الأدبية، يعكس تباين الخبرات والثقافات والرؤى، فالأدب ليس مجرد نصوص مكتوبة فقط، بل مرآة تعكس روح المجتمعات، وأحلام الأفراد ومعاناتهم، كما يعبر عن تصوراتهم للحياة.

وأضاف أن أهمية هذا التنوع تتجلى في كون كل أديب يحمل معه بصمته الخاصة، والتي تتأثر بما لديه من خلفية ثقافية، واجتماعية، ونفسية، وتتشكل من خلال اللغة التي يستخدمها، والأسلوب الذي يطوره، والقضايا التي يختارها للكتابة.

أعقب ذلك فتح باب المناقشة بمشاركة الشاعرين ياسر خليل وناجح صلاح، والأديبة سميحة رشدي.

وتواصلت الفعاليات المقامة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، من خلال فرع ثقافة المنيا، برئاسة رحاب توفيق، مع أمسية شعرية، أدارها الشاعر محمد حكم، سكرتير عام النادي، تضمنت فقرة اكتشاف مواهب أدبية شابة، بجانب إلقاء عدد من القصائد تنوعت ما بين الفصحى والعامية، والمربعات الشعرية، بمشاركة لفيف من الشعراء من أبرزهم : علي محيي، سحر إبراهيم، أحمد عامر الشريف، عبد الرحمن سلامة، مديحة حمدي، جميل جرجس، وسعد الدين مخلوف، والأديب خالد العزيز.

وأعلنت محافظة المنيا عاصمة للثقافة المصرية لعام 2025 خلال المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته السادسة والثلاثين التي أقيمت بالمحافظة مؤخرا.



