مجلس الجبلاية يوافق علي استقالة لجنة الحكام وتعيين خبير أجنبي الأقرب

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الجديد برئاسة هاني أبو ريدة اجتماعاً صباح اليوم بعد إعلان فوزه بثقة الجمعية العمومية للاتحاد التي أقيمت أمس.



وتم قبول استقالة لجنة الحكام من منصبها و تشكيل لجنة تدير شئون التحكيم لحين تعيين خبير أجنبي.

تقدم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، والجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بالتهنئة لـ هاني أبوريدة، عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف، بانتخابه هو وقائمته لقيادة اتحاد الكرة المصري خلال السنوات الأربعة المقبلة وحتى عام 2028.