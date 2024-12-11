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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فريق طائرة الأهلي يخسر من فولاد الإيراني في مونديال الأندية

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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تلقى الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي الهزيمة من فريق فولاد سيرجان الإيراني في ثاني مباريات المجموعة الأولى، ببطولة العالم للأندية التي تقام في مدينة أوبرلانديا بالبرازيل. 

وخسر فريق طائرة الأهلي بثلاثية أشواط مقابل شوط واحد، في المباراة التي اقمت على صالة Sabiazinho Arena بمدينة أوبرلانديا.
وكان الفريق قد حقق الفوز الأول في المباراة الأولى، على فريق برايا كلوب البرازيلي بثلاثة أشواط مقابل شوط في افتتاحية بطولة العالم للأندية.
ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة العالم للأندية التي تضم، برايا كلوب البرازيلي، وفولاد سيرجان الإيراني، وكوتشيني لوبي تشيڤيتانوڤا الإيطالي.

النادي الاهلي فريق فولاد سيرجان الإيراني بطولة العالم للأندية كرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي برايا كلوب البرازيلي