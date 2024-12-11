مصطفى البدري يقود هجوم سموحة أمام الجونة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة أحمد سامي، التشكيل الذي سيخوض به مباراة فريقه امام الجونة، المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، باستاد خالد بشارة بالغردقة وذلك ضمن منافسات دور المجموعات لكأس رابطة الأندية.

وجاء التشكيل الخاص بسموحة كالتالي:

- حراسة المرمى: الهاني سليمان.

- خط الدفاع: عبدالرحمن عامر، مصطفى ميدو، شريف رضا، أحمد خالد.

- خط الوسط: كناريا، دكوا دودو، عبدالكبير الوادي، محمد سالم، محمد رجب.

- خط الهجوم: مصطفى البدري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

حسين تيمور، جونيور أجاي، إسلام جابر، أدهم أحمد، ربيعه، صامويل أمادي، حسام حسن، أبو بكر ليادي، محمود صابر.