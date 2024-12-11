"صور".. اختبار المتقدمين لفرعي حفظ القرآن والحافظ المتفقه ببورسعيد

استكملت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، اليوم الأربعاء، اختبار المتقدمين في فرعي حفظ القرآن الكريم للاناث والحافظ المتفقه، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم علماء مصريين وأجانب.

بالصور.. اختبار المتقدمين لفرعي حفظ القرآن والحافظ المتفقه بمسابقة بورسعيد

واختبرت لجنة التحكيم 63 من المتقدمات لفرع حفظ القرآن كاملا بروايات للاناث، مشيدة بالكثير منهن واللاتي قدمن أداء متميز بقراءة القرآن، وشهد المسجد أجواء روحانية، حيث امتلأ بالحافظات تجلس كل منهن في جانب للمراجعة والاستعداد للمسابقة.

كما اختبرت لجنة متخصصة بقيادة الشيخ الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، المتقدمين لفرع الحافظ المتفقه والذي يضاف للمرة الأولي للمسابقة، وتضمن أسئلة تضمن أن المتقدم متقنا للفقة والشريعة بجانب حفظه للقرآن.

وأكد الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، أن مسابقة بورسعيد الدولية اضافت في هذا العام فرع الحافظ المتقدم، ونظراً لأنها مسابقة دولية كبيرة تقدم لها 70 من الذكور والإناث في هذا الفرع رغم قله أعدادهم، لافتا إلى أن إضافة هذا الفرع الجديد يدعوا للفخر.

يشار إلى أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم و الابتهال الديني تقدم لها ما يقرب من 4 آلاف متسابق في كل فروعها، وجري بالأمس اختبار 109 بفرع حفظ القرآن كاملا للأطفال، كما جري اليوم اختبار 63 في فرع حفظ القرآن كاملا بروايات للاناث، بجانب 70 متسابق ومتسابقة بفرع الحافظ المتفقه.

وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدعم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، محافظ بورسعيد، ورئاسة الإعلامي عادل مصيلحي، المدير التنفيذي والمشرف العام علي المسابقة، وتحمل في هذا العام أسم القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله في نسختها الثامنة.

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