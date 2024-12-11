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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السكرتير العام لمحافظة بني سويف يترأس اجتماع لجنة تنسيق الحفر

جانب من اجتماع السكرتير
جانب من اجتماع السكرتير العام ببني سويف
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 ترأس السكرتير العام لمحافظة بني سويف،اللواء حازم عزت ،اجتماع لجنة تنسيق الحفر لمراجعة الأعمال الخاصة بالمرافق قبل تنفيذ بعض مشروعات الرصف، بحضور مسؤولي المرور والطرق وشركات المرافق والوحدات المحلية، وبعض الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

  إجتماع لجنة تنسيق الحفر لمراجعة الأعمال الخاصة بتوصيل المرافق ببني سويف 

 ناقش الاجتماع الطلبات الواردة للجنة تنسيق الحفر من قبل شركات المرافق (المياه والكهرباء والغاز والاتصالات) ببعض المراكز والمدن ، والمتعلقة بإجراء قطوع عرضية وطولية بالشوارع والطرق لتحسين خدمات المرافق

 حيث أشار السكرتير العام إلى تكليفات المحافظ باستمرار وتعزيز التنسيق بين شركات المرافق والوحدات المحلية والمرور في تنفيذ المشروعات التي تتطلب إجراء قطوع في الطرق والمداخل لسرعة رد الشيء لأصله في أسرع وقت بعد الانتهاء من تنفيذ المشروعات، وحسب البرنامج الزمني المحدد

 

 

 

 

 

 

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