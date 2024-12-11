أعمال غنائية لمواهب الأوبرا ومشاهد من الليلة الكبيرة بدمنهور.. غدًا

تتوالى أنشطة وزارة الثقافة المصرية رحلتها الهادفة الى إكتشاف الواعدين وإتاحة الفرصة للنابغين للتعبير عن أنفسهم، حيث تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالية للدارسين بمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر، فصل كورال أطفال أوبرا الإسكندرية ودمنهور تدريب وقيادة الدكتور محمد حسنى، وإشراف فنى للدكتورة هدى حسنى، فى الحادية عشر صباح الخميس ١٢ ديسمبر بأوبرا دمنهور، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه فى الحفل السابق .

يتضمن البرنامج مختارات من الأعمال الغنائية المخصصة للأطفال إلى جانب عدد من المؤلفات التراثية منها مونولوج أنا هتجنن ، مصر التي في خاطري ، طيري يا عصفورة ، أنا عندي بغبغان ، طلعت يا محلا نورها ، الحلوة دي ، كان فيه فراشة ، البنات البنات ، يا ورد على فل وياسمين ، سوسة كف عروسة ، يالا بينا ، زوروني كل سنة مرة و غيرها.. أداء ميرال ، هنا ، آسر ، بهار ، آريام ، كارما ، روان ، دانيال .

كما يقدم فصل باليه أوبرا القاهرة تصميم وتدريب وإخراج الأستاذة عيشة فؤاد تابلوهات إستعراضية من العرض الشهير الليلة الكبيرة .

الجدير بالذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقساما لتعليم البيانو، الباليه، الغناء الأوبرالى و العربى، الفيولينة، العود،القانون، الجيتار ،الكمان الشرقى ، الفلوت،الكلاكيت، كورال الاطفال، فصول الرسم ،الايقاع وغيرها إلى جانب فصول لذوى القدرات الخاصة واعتاد إقامة حفلات للدارسين فى نهاية كل دورة دراسية، وذلك تشجيعاً لهم على التميز وتقديرًا لجهدهم خلال الفصل الدراسي.