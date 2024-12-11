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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

الحكومة تخطط لطرح حصص من بنكي القاهرة والإسكندرية خلال 2025

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعتزم طرح حصص من بنكي "الإسكندرية" و"القاهرة" في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح “مدبولي”، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم (الأربعاء)، أن العام 2025 سيشهد طرح أكثر من 10 شركات، سواء عبر الطرح العام في البورصة أو من خلال شراكات مع مستثمرين استراتيجيين.

وأشار رئيس الوزراء، إلى خطط طرح عدد من المشروعات والشركات الحكومية، من بينها محطة "جبل الزيت" للطاقة المتجددة، وشركة "الشريف للبلاستيك"، إلى جانب شركتي "مصر للصناعات الدوائية" و"سيد للصناعات الدوائية".

كما كشف “مدبولي” عن اعتزام الحكومة طرح أربع شركات تابعة للقوات المسلحة، تشمل "وطنية"، و"صافي"، و"سيلو فود"، و"شيل أوت"، على مدار العام المقبل. وأوضح أن الأولوية ستكون لطرح شركتي "صافي" و"وطنية"، حيث يُتوقع إدراجهما في البورصة بحلول منتصف العام، بينما سيتم طرح الشركتين الأخريين قبل نهاية العام 2025.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتوسيع قاعدة الاستثمار.

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