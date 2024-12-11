تعليم بني سويف تناقش مع مسؤولي إدارة الأزمات مواجهة الأمطار

عقدت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية ومنسقي إدارة الأزمات بحضور الدكتور هاني رجائي مدير عام التعليم العام والدكتورة عائشة عبد الرحيم مدير إدارة الأزمات وذلك لمناقشة الإجراءات اللازمة مع حلول فصل الشتاء، وما يصاحبه من تغيرات مناخية،في إطار الاستعداد لفصل الشتاء والاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية.

اجتماع مع مسؤولي إدارة الأزمات لمناقشة الإجراءات اللازمة لمواجهة موسم الأمطار



حيث أكدت دكتورة أمل الهواري وكيل الوزارة على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة داخل المنشآت التعليمية لضمان سلامة أبنائنا الطلاب وجميع العاملين في قطاع التعليم .



ووجهت وكيل الوزارة بضرورة التواصل المستمر بين منسقي إدارة الأزمات بالإدارات والمديرية وإعداد تقرير أسبوعي عن أمن وسلامة المنشآت التعليمية لضمان سلامة أبنائنا الطلاب، وجميع العاملين بالتعليم والتأكيد على تنفيذ كافة التعليمات بكل دقة تفادياً لحدوث أي أزمات مع بداية موسم الأمطار والسيول.



ونوهت وكيل الوزارة بضرورة توعية الطلاب وتقديم النصائح من خلال الندوات واللافتات والإذاعة المدرسية بكيفية التعامل مع الأزمات والمخاطر.



ومن جانبها أشارت الدكتورة عائشة عبد الرحيم مدير إدارة الأزمات بأن هذا الإجتماع يأتي في إطار تعليمات الدكتورة أمل الهواري وكيل الوزارة بالمتابعة المستمرة لحالة المنشآت التعليمية مع دخول فصل الشتاء والتنبيه على المدارس بالاستعداد التام لمواجهة التغيرات المناخية وضرورة مراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك الكهربائية المكشوفة وتطهير مسالك الأمطار والتأكد من صلاحية خط الحريق والطفايات والتدريب على خطة الإخلاء وتأمين المبنى وكيفية التعامل مع الأزمات والكوارث

والتأكيد على عدم وجود الباعة الجائلين أمام المدارس حفاظاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.