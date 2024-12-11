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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أردوغان وميلوني يبحثان التطورات في سوريا وسبل الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها

ميلوني
ميلوني
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أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وضمان انتقال سلمي وشامل؛ يمكن أن يسهم في الاستقرار الإقليمي أيضا.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء الإيطالي اليوم الأربعاء، أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أجرت محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول آخر تطورات الوضع في سوريا.

وشددت ميلوني على الحاجة المطلقة لضمان سلامة المدنيين وحماية كل الأقليات المتواجدة في سوريا، بما في ذلك المسيحيين.

وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على الإبقاء على قناة اتصال مفتوحة، نظرا للتطور السريع للوضع على الأرض.

جورجيا ميلوني أردوغان