محافظة السويس تقرر تخفيض قيمة حق الانتفاع لواضعي اليد من المزارعين

استجاب محافظ السويس، لمطالب المزارعين بتخفيض قيمة حق الانتفاع لواضعي اليد لتصبح ١٥٠٠ جنيه للفدان في العام بدلا من ٣ آلاف جنيه وتخفيض متر المباني ليصبح ٢٠ جنيه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده محافظ السويس بقرية جنيفة بحي الجناين بحضوركلا من اللواء أحمد الأسكندراني السكرتير العام والأستاذ أحمد الوزيري السكرتير العام المساعد، والدكتور علاء حراز رئيس حي الجناين والدكتورحنان عبد اللطيف مدير عام مديرية الزراعة، وشعبان حمدان رئيس حي فيصل والنائب جمال عبيد والنائب سيد الكرماوي والنائبة عفاف زهران أعضاء مجلس النواب والنائب أحمد خشانة، والنائب سيد عبده عضوا مجلس الشيوخ ، ورؤساء وممثلى الجمعيات الزراعية بالقطاع الريفي وقرى شباب الخريجين ورئيس الجمعية المركزية الزراعية والقيادات التنفيذيةبالمحافظة وعددمن المزارعين بالقطاع الريفي وقري شباب الخريجين .

أكد اللواء طارق حامد الشاذلي أن مايجري حولنا في العالم يحتم علينا العمل بكل جهد لزيادة إنتاج الأراضي الزراعة من المحاصيل لان من يملك قوته يملك قراره خاصة محصول القمح الذي نعتمد عليه كمصدر غذائي هام .

وشدد علي مديرية الزراعة بضرورة تكثيف الندوات للتوعية المزارعين واعادة جولات الإرشاد الزراعي علي الحقول والبساتين وتوفير المستلزمات الزراعية خاصة علاج الآفات التي تؤثر بالسلب علي محاصيل الأشجار والنخيل

وأوضح المحافظ أنه زار قبل يومين سوق الأحد بقرية الألبان ولاحظ عدد قليل من المزارعين المنتجين من السويس بينما اغلب الباعة من خارج السويس

كما طالب المحافظ المزارعين بزيادة الإنتاج من المشروعات الصغيرة من الثروة الداجنة ومنتجات الألبان مؤكدًا أنه بصدد فتح سوق اليوم الواحد بوسط المدينة لعرض منتجات المزارعين بالسويس.

وطالب اللواء طارق حامد الشاذلى، ببذل كل الجهود لتخطى أي العقبات أومشكلات فى أسرع وقت ممكن لضمان استمرارية وزيادة انتاجية الفدان من المحاصيل الزراعية ، مكلفا مدير البنك الزراعى المصري بالسويس بضرورة توفير تسهيلات القروض للمزارعين وأصحاب مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة للإنتهاء منها ودخولها الخدمة.

وفي اللقاء إستمع المحافظ الي عدد من مزارعي القطاع الريفي وقري شباب الخريجين حول المشاكل التي تواجههم والمتاخرات المالية عليهم الخاصة بالمرافق والتقنين والتصالح في البناء .

وأكد المحافظ على الجهات التنفيذية بتشكيل لجان من مديرية الزراعة وحى فيصل وحى الجناين، ومسئولى الرى والصرف الزراعى بالتنسيق مع المديريات المعنية ، لبحث المشكلات المتعلقة بالمزارعين ، ومنها فواتير الكهرباء وندرة المياه ، والانتهاء من التراخيص اللازمة لهم.

وأكد أن المحافظة، خاطبت وزارة التنمية المحلية لتحويل الجناين من حي إلي مركز ومدينة الجناين ، الأمرالذي سيتيح لنا الدخول في مبادرة حياة كريمة ضمن مرحلتها الثانية، لتطوير الجناين ويتم إدخال كافة المرافق والخدمات العامة وتبطين الترع والصرف الصحى .

4b072111-02e8-4b5b-ba21-39c6c9071c92

5dc24775-bb0e-4044-a00a-6bc7bdc51ea1

326c5995-4cbd-41b5-b840-dae5857f94ae

96812773-9203-44ef-83f7-f6f6339ead83

c141bc69-0f9d-416f-98da-49594053f82c