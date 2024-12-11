إي آند مصر توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

أعلنت شركة إي آند مصر، الرائدة في حلول التكنولوجيا المتكاملة، تعاونها مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتقديم خدمات التكنولوجيا الرقمية لتلبية احتياجات الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس في الاكاديمية، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.

قام بتوقيع البروتوكول حسام المعداوى الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي ممثلا لشركة إي آند مصر و دكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري و بحضور لفيف من قيادات شركة إي آند مصر والأكاديمية العربية.

ويتضمن التعاون قيام شركة إي آند مصر بإقامة محطات وأبراج اتصالات مبتكرة تتماشى مع البيئة المحيطة داخل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بهدف تحسين خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل فروع الأكاديمية.



وفي إطار هذا التعاون، ستقوم إي آند مصر أيضاً بإنشاء مراكز للبيع وخدمة العملاء داخل فروع الأكاديمية لتقديم مجموعة من المنتجات والخدمات التكنولوجية المتقدمة التي تلبي احتياجات الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس. كما سيتم توفير حلول الدفع الإلكتروني المتطورة عن طريق شركة Super Pay لتسهيل سداد الرسوم الدراسية، مما يساهم في تحسين التجربة الإدارية داخل الجامعة.



كما يتضمن بروتوكول التعاون أيضاً إعطاء الأولوية لطلبة وخريجي الاكاديمية في البرامج التدريبية والوظائف في جميع الشركات التابعة ل إي آند مصر، بالإضافة الى التعاون في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال الدور الرائد ل إي آند مصر والأكاديمية في هذا المجال.

أكد المهندس حسام المعداوى، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي لشركة إي آند مصر، في إي آند مصر، نضع المسؤولية المجتمعية في قلب استراتيجيتنا، حيث نؤمن بأهمية المساهمة في تحسين جودة الحياة لمجتمعاتنا، ومن خلال هذا التعاون، نحن لا نوفر خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقط، بل نركز أيضاً على دور إي آند مصر نحو المجتمع، مما يعكس التزامنا بتقديم خدمات تُحدث فارقاً حقيقياً في حياة الناس".