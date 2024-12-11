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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يدعو رئيس أيرلندا للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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وجه الرئيس السيسي،  الدعوة إلى الرئيس الأيرلندي لزيارة مصر، والمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الرئيس الأيرلندي "مايكل هيجينز"، وذلك في مستهل زيارة الرئيس  الرسمية إلى جمهورية أيرلندا كأخر محطة في جولته الأوروبية، التي شملت الدنمارك والنرويج وأيرلند.

كما وجه الرئيس الدعوة إلى رئيس الوزراء الأيرلندي للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، "سايمون هاريس" رئيس الوزراء الأيرلندي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى جمهورية أيرلندا ضمن جولة الرئيس الأوروبية
 

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