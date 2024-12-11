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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه المصري مساء اليوم الأربعاء 11 ديسمبر في البنوك

الدولار
الدولار
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استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري،  مساء اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية، وسط توقعات بتحرك تدريجي لسعر الدولار  صعودا وهبوطا وفق الاوضاع الاقتصادية، وقبل ايام من اجتماع البنك المركزي الأخير في 2024 لتحديد سعر الفائدة.

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 11-12-2024، نحو 50,40 جنيه للشراء، 50,50 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 50,4 جنيه للشراء، 50,5 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:
سجل سعر الدولار في بنك مصر 50,4 جنيه للشراء، 50,5 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر:
بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 50,4 جنيه للشراء، 50,5 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:
وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50,4 جنيه للشراء، 50,5 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري:
وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 50,42 جنيه للشراء، 50,52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر:
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر 50,43 جنيه للشراء، 50,52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي:
سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 50,42 جنيه للشراء، 50,52 جنيه للبيع.

 

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