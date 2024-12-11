5 يناير.. الكنيسة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد المجيد في قصر الدوبارة

تحتفل الطائفة الإنجيلية بمصر، بعيد الميلاد المجيد، يوم الأحد الموافق 5 يناير 2025، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بمقر الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة بميدان التحرير، بحضور الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة وحضور السادة والسيدات الضيوف والمهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

وسوف يتضمن برنامج احتفال رئاسة الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم يقدمها فريق ترانيم الكنيسة وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة راعي كنيسة قصر الدوبارة، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة شكر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

من المقرر أن يتم استقبال السادة ممثلي وسائل الإعلام المختلفة بداية من الساعة السادسة والنصف، لنقل فعاليات الاحتفال، على أن يتم بث الاحتفال على التلفزيون المصرى، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، ليتمكن شعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها من متابعة الاحتفال.