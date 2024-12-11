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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزيرا الزراعة والإسكان يبحثان سبل تعزيز التعاون

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً اليوم، بمقر وزارة الإسكان، لبحث عدد من الموضوعات المشتركة، وسبل تعزيز التعاون بين الوزارتين.

حضر الاجتماع بعض مسئولى الوزارتين، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومركز بحوث الصحراء.

وناقش الوزيران، موقف خطة تحديث الأحوزة العمرانية، والتي تتولى تنفيذها الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان، ومشروعات النفع العام، وكذا موقف بعض مشروعات الصرف الصحي التي ينفذها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان، وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة في الأعراض المخصصة وطبقاً للمعايير العالمية المعمول بها في هذا الشأن.

واتفق وزيرا الزراعة والإسكان، على ضرورة مواصلة العمل المشترك، والتنسيق بين المختصين من الوزارتين والجهات التابعة لهما، بما يحقق مصلحة الوطن، ويوفر الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى، في إطار النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى