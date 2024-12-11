أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.. فيديو

نشرت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك” ، فيديو لأعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.

يبلغ طول هذه المرحلة (19كم)، وتشتمل على 17 محطة، ويمتد مسارها من محطة "حدائق الأشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مروراً بالمتحف المصري الكبير، ثم ميدان الرماية، ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة، ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو، ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو، ليتقاطع مع الخط الأول للمترو، وصولاً إلى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى، وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة، ومحافظة الجيزة، ومدينة السادس من أكتوبر.