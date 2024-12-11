مدير تعليم مطروح تترأس الاجتماع الاستشاري مع مسئولي مصر الخير

عقدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعاً مع الدكتور وليد أحمد مدير إدارة الإتاحة التعليمية بمؤسسة مصر الخير، وعلاء عافية مدير مكتب مطروح، وذلك بقاعة الاجتماعات الصغرى بمقر ديوان عام المديرية بمدينة مرسى مطروح.

وكيل تعليم مطروح ترحب بممثلي مصر الخير

حضر الاجتماع إسماعيل جاتو وكيل المديرية، ومحمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية، وهدى إبراهيم مدير إدارة المشاركة المجتمعية، ولمياء سعيد مدير إدارة التدريب، و موجهي عموم الأنشطة التربوية.

في مستهل اللقاء رحبت وكيل تعليم مطروح بممثلي المؤسسة ناقلة لهم تحيات وتقدير اللواء خالد شعيب قائد الإقليم، والذي يحرص دوما على تعزيز أواصر التعاون بين المديرية ومصر الخير في ضوء تفعيل منظومة المشاركة المجتمعية بالقطاع التعليمي خاصة وفي كافة المؤسسات الحكومية بالمحافظة بصفة عامة.

وكيل تعليم مطروح تستعرض أوجه التعاون

وكيل تعليم مطروح تستعرض أوجه التعاون مع مصر الخير

استعرض اللقاء أطر التعاون المشترك بين تعليم مطروح والمؤسسة الوطنية المجتمعية، كذلك الإجراءات التنفيذية الخاصة بالدورات التدريبية وورش العمل المزمع تنظيمها في الفترة من ١٦ حتي ١٨ ديسمبر الجاري بمدرسة القلب الكبير الابتدائية بمنطقة الزيات شرق المحافظة، والتي تشمل صقل لمهارات الحاسب الآلي للمعلمين وتفعيل القرائية، بالإضافة إلى تفعيل ممارسة الطلاب للأنشطة الطلابية بكافة نوعياتها مع استثمار احتفال المحافظة بالعيد القومي.

مناقشة الإجراءات التنفيذية لإنشاء مدرستي أولاد مازن المجتمعية والحرش

كما تم مناقشة الإجراءات التنفيذية لإنشاء مدرستي أولاد مازن المجتمعية والحرش بالتنسيق مع فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، وعقب الانتهاء من الدراسات التربوية التي أعدتها إدارة التخطيط بتعليم مطروح.

حضور موجهي عموم الأنشطة التربوية

و أوضحت وكيل الوزارة، أن الدورات التدريبية المقرر انطلاقها الاثنين المقبل ولمدة ٣ أيام تهدف إلى تعاظم استفادة طلاب المدرسة من الوسائل التكنولوجية والتجهيزات الإلكترونية التي وفرتها المؤسسة بالمدرسة من خلال التعامل الامثل للمعلمين مع السبورات الذكية والشاشات التفاعلية وكيفية تحقيق التفاعل الطلابي المنشود مع المحتوي التعليمي من خلال تلك الوسائل الإيضاحية المتطورة.

وفي ختام الاجتماع، ثمنت نادية فتحي منظومة التعاون المثمرة مع مؤسسة مصر الخير والتي تأتي وفق تكليفات وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مؤكدة أن الدولة تقدم كافة سبل الدعم لتطوير العملية التعليمية وإنشاء الكثير من الصروح التعليمية الشامخة في كافة أنحاء الوطن خاصة في القري والنجوع الصحراوية مترامية الأطراف.

مدير تعليم مطروح تترأس الاجتماع الاستشاري مع مسئولي مصر الخير

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