بقلب مثقل ودموع تنهمر.. جوميز يعلن رحيله رسمياً عن الزمالك

أعلن البرتغالى جوزية جوميز، المدير الفنى للزمالك، رحيلة عن القلعة البيضاء، فى بيان رسمى، بعد أن جمع جميع متعلقاته وعقد جلسه وداعية من لاعبى الفريق.

ونشر جوميز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بياناً قال فيها : "بقلب مثقل ودموع تنهمر على وجهي أكتب هذه الكلمات، لقد وضع الله في طريقي هذا الامتياز والشرف العظيم لخدمة هذا النادي العظيم الزمالك".

وقدم شكرا للجماهير المصرية، والزمالكويه، قائلاً: "شكرًا لكم أيها الشعب المصري على كل هذا الود، وشكر خاص جدًا لجماهير الزمالك، المحاربين الذين ساعدونا على الفوز، بدون أي مشاعر سيئة تجاه أي شخص".

وختم بيانه قائلاً: "خلال هذه الفترة كنت أرفض الكثير من العروض الجيدة جدًا، لأنني أحب الزمالك، لكنني قررت الآن إنهاء عقدي مع الزمالك لأنني أشعر أن الظروف ملائمة لمواصلة جلب الألقاب".

ومن المقرر ان يصل يوم غد الخميس البرتغالى جوزية جوميز، ليتولى الإدارة الفنية لفريق الفتح السعودى، وسيقود أول مران رفقة النادي السعودي، يوم الجمعة المقبل، بعد توقيعه على العقود وإعلانه مديرًا فنيًا.