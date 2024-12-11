محافظ كفرالشيخ يتفقد مشروع الـ 33 عمارة "إسكان كل المصريين"

‏أجرى اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية داخل مشروع الـ 33 عمارة إسكان اجتماعي "إسكان كل المصريين" بأبراج التنمية الحضرية شرق مدينة كفرالشيخ، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفرالشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

حيث تفقد محافظ كفرالشيخ ورئيس الصندوق، الوحدات السكنية والغرف والخدمات المختلفة في المشروع الذي بلغت نسبة تنفيذه 95.17%، حيث تابعا سير العمل وتقييم جميع التفاصيل المتعلقة بالمشروع، منها التشطيبات الداخلية والخارجية والبنية التحتية، مع التأكد من التزام المشروع بالجدول الزمني المحدد، وتسجيل أي ملاحظات أو نقاط تحتاج إلى متابعة لضمان إتمام المشروع بشكل كامل، بالإضافة إلى تفقد المسجد والسوق التجاري الحضري بالمشروع.

قال محافظ كفرالشيخ، أن مشروع الـ 33 عمارة شرق مدينة كفرالشيخ يضم 3168 وحدة سكنية، ويضم كل طابق 8 وحدات، كما وتضم العمارة الواحدة 96 وحدة سكنية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المشروع يتضمن أيضًا مباني خدمية تشمل وحدة صحية، ومسجدًا، وسوقًا تجاريًا يتألف من 11 محلًا على دورين، بالإضافة إلى ملعب خماسي.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن المشروع يعد خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة سكنية متكاملة، تسهم في تطوير البنية التحتية وتلبية احتياجات أهالينا بمحافظة كفرالشيخ.

ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن الصندوق يهدف إلى دعم وتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية في مصر، لتحسين جودة الحياة في المدن والمناطق العمرانية من خلال تطوير البنية التحتية، توفير الوحدات السكنية، وتحسين الخدمات العامة، مما يسهم في تحديث وتطوير المناطق الحضرية وتلبية احتياجات المواطنين.

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