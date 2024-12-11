حزب الوعي: الدولة المصرية تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز ملف حقوق الإنسان

قال عادل زيدان، عضو الهيئة التأسيسية لحزب الوعي، إن الدولة المصرية تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز ملف حقوق الإنسان كجزء أساسي من رؤية مصر المستقبلية، التي تضع الإنسان في قلب التنمية الشاملة، وذلك في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأكد زيدان، في بيان له، أن اجتماع الرئيس مع وزير الخارجية، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، لمتابعة مستجدات هذا الملف الحيوي، مؤكدًا على ضرورة العمل على تحقيق التكامل بين كل الجهات المعنية لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُطلقت في 2021 كخارطة طريق شاملة تهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في جميع جوانبها.

ولفت زيدان إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن استمرارية الجهود المبذولة لتحقيق تقدم ملموس في الملفات الحقوقية المختلفة.

وأوضح زيدان أن الحوار الوطني أسهم بشكل كبير في دعم مسار حقوق الإنسان على المستوى الداخلي، وذلك من خلال إتاحة منصة شاملة جمعت مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية لتبادل الرؤى والأفكار حول القضايا الوطنية، بما فيها حقوق الإنسان، كما أسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع المدني، وفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجال تعزيز الحريات الأساسية وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.

وأضاف عضو الهيئة التأسيسية لحزب الوعي أن هذه الجهود تمثل انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن والتنمية من جهة، وضمان احترام حقوق الإنسان من جهة أخرى، مشيرًا إلى أنه من خلال العمل على تنفيذ هذه التوجيهات، تسعى مصر إلى تحقيق تحول جذري في المشهد الحقوقي، يعكس التزامها بمسئولياتها الوطنية والدولية. بالتزامن مع ذلك، يتم العمل على مواجهة التحديات التي تعترض هذا الملف، من خلال تطوير التشريعات وآليات التنفيذ، وتعزيز كفاءة المؤسسات القائمة على حماية الحقوق والحريات.

