في أول اجتماع بالتشكيل الجديد.. اللجنة البارالمبية تمنح الرئاسة الشرفية لـ"حياة خطاب"

عقد مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، اجتماعه الأول برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، بعد انتخاب مجلس الإدارة الجديد، والذي سيقود اللجنة حتى 2028.

حضر الاجتماع الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية والمتحدث الرسمي للجنة، والمهندسة أمل مبدى نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أشرف العجيلي أمين الصندوق، وأعضاء المجلس: إبراهيم أمين، وإيهاب حسنين، ورامي عبد الحميد، ومحمد يحيى يوسف، وخالد سمير، وعمرو الصادق المدير التنفيذي.

وأعلن الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، أن الجلسة شهدت إجراءات الاستلام والتسلم للمجلس المنتخب عن طريق اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة، وتم الاستلام بسهولة ويسر وتعاون كافة الموظفين ورئيس اللجنة وأمين الصندوق.

وعرض رئيس اللجنة البارالمبية تقريرًا بما تم من نشاط خلال الفترة الماضية متضمن تقريرًا عن الإدارات المختلفة من مدراء إدارات الموارد البشرية والمشتريات والمخازن وإدارة المسابقات والأندية، والعلاقات الدولية والشئون المالية، وما تم تنظيمه من بطولات محلية وصل عددها إلى 30 بطولة مختلفة، كما تضمن التقرير إيرادات اللجنة خلال عام 2024 وصلت قيمتها مبلغ وقدره 79 مليون جنيه ليصبح أكبر رقم إيرادات في تاريخ اللجنة البارالمبية المصرية منذ إنشائها.

واعتمدت اللجنة الأهداف الاستراتيجية التي أقرتها الجمعية العمومية والمتضمنة استمرار تطوير الهيكل التنظيمي، وتطوير 55 مركزًا من المراكز التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وإنشاء مقر جديد للجنة البارالمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير الأكاديمية البارالمبية المصرية، والعمل على تصنيف اللاعبين تصنيفًا دوليًا وتأهيل مصنفين وطنيين، وتنمية الموارد الذاتية، وتنظيم الأحداث الدولية في مصر، وإعداد المنتخبات الوطنية، وتطوير برامج المسئولية المجتمعية، ونشر الرياضات البارالمبية في ربوع مصر.

وأعلن الدكتور حسام الدين مصطفى منح الرئاسة الشرفية للدكتورة حياة خطاب لإسهاماتها وجهدها الكبير خلال الفترة الماضية.

ووافق مجلس الإدارة من حيث المبدأ على الاشتراك في دورة الألعاب العالمية للصم، والمقرر إقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 15 إلى 26 نوفمبر 2025، في رياضة كرة القدم للصم.

ووافق المجلس على الاشتراك في بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم للصم، والمقرر إقامتها في مدينة مراكش بالمغرب خلال الفترة من 31 يناير إلى 10 فبراير 2025.

ووافق المجلس على الاشتراك في بطولة إفريقيا لكرة السلة على الكراسي المتحركة تحت 23 سنة في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا خلال الفترة من 3 إلى 13 فبراير 2025.

ووافق مجلس الإدارة على انضمام الاتحاد المصري للجمباز كعضو منتسب في اللجنة البارالمبية.

واعتمد مجلس الإدارة تشكيل المكتب التنفيذي على النحو التالي:

المهندسة أمل مبدى نائب رئيس مجلس الإدارة "رئيسًا للمكتب التنفيذي"، وعضوية: الدكتور أشرف العجيلي أمين صندوق اللجنة، وإبراهيم أمين عضو مجلس الإدارة، وإيهاب حسنين عضو مجلس الإدارة، وخالد سمير عضو مجلس الإدارة.