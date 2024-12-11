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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بدء عرض فيلم الأكشن "GET FAST" في السينمات المصرية

بوستر الفيلم
بوستر الفيلم
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يبدأ اليوم الأربعاء، عرض فيلم الأكشن الجديد GET FAST للمخرج جيمس سي كلايتون، في دور العرض السينمائية في مصر . 
تبدأ أحداث الفيلم بعد فشل عملية سرقة، يجب على لص، بصحبة شاب يتيم مضطرب، إنقاذ شريكه المخطوف من تاجر مخدرات قاسٍ وقاتله المأجور المعروف باسم "راعي البقر"، ومع انطلاق البنادق والسيارات والانفجارات، تصبح نجاتهما سباقًا مشحوناً بالمخاطر ضد الزمن.

يشارك في بطولة هذا الفيلم المليء بالحركة المخرج جيمس سي كلايتون بنفسه في دور البطولة، مع لو دايموند فيليبس، والممثل ذي الأصول اللبنانية لي مجدوب، إلى جانب الممثلة في رين.

الفيلم من تأليف كوبر بيبود وداني ماك، ومن إنتاج بلين أندرسون وجوني بروي وجيمس سي كلايتون، وقام بتصويره المصور السينمائي الحائز على جوائز ريان بيتي، وتوزيع فورستار فيلمز. 

فيلم الأكشن جيمس سي كلايتون GET FAST لو دايموند فيليبس