محافظ الاسماعيلية يشهد احتفالية "عيد الكفيف" بمدرسة النور للمكفوفين

شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، الاحتفال باليوم العالمي للكفيف "عيد الكفيف" والذي يتواكب مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، بمدرسة النور للمكفوفين بحي ثان مدينة الإسماعيلية.

وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني للمحافظة، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة المحافظ، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية، أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية وقيادات مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

وقد تضمَّن برنامج فعاليات الاحتفالية السنوية لمدرسة النور للمكفوفين، افتتاح معرض المدرسة للتربية الفنية والاقتصاد المنزلي وصالة التربية الرياضية، ورسومات الطلبة، ومتابعة مباراة كرة الهدف (كرة الجرس)، بجانب تقديم عدد من الفقرات الفنية والغنائية والموسيقية والشعرية وابتهالات دينية لطلاب المدرسة.

وفي كلمته، قال اللواء محافظ الإسماعيلية،: "إنه لمن دواعي سروري أن أقف بينكم اليوم في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا احتفالية "عيد الكفيف" التي تجسد قيم الإنسانية وتؤكد أن المجتمع القوي هو الذي يدعم كافة أفراده ويشركهم طموحاته وأحلامه ويجعلهم أحد أعمدته التي يبني عليها مستقبله".

وأضاف:" نحتفي اليوم بنماذج مشرقة أثبتت أن الإعاقة ليست عائقًا أمام تحقيق النجاح والتفوق؛ بل هي دافع للإبداع والعطاء، نحن هنا لنقول بوضوح أنتم لستم فقط جزءًا من هذا المجتمع بل أنتم قلبه النابض وروحه التي تلهمنا القوة والتحدي".

كما أولت الدولة المصرية عناية كبيرة لأصحاب الهمم لاقتناع القيادة السياسية التام بما لديهم من قدرات وإمكانيات تمكنهم من المشاركة بفاعلية، جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع، فقد أطلق السيد رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية الأولي لحقوق الانسان في سبتمبر ٢٠٢١، والتي تؤكد على اهتمام الدولة بشكل خاص ببذل العناية الواجبة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم؛ ليؤكد أن مصر لا تدخر جهدًا في سبيل تحقيق آمالهم وطموحاتهم، وهو ما تجلى أثره في ترجمة الحقوق الدستورية المكفولة لهم إلى قوانين واستراتيجيات وسياسات وبرامج تنفيذية عديدة.

وأكد أن محافظة الإسماعيلية تلتزم دائما بدعم أبنائها وتعمل على تقديم كل ما يلزم من خدمات لتمكين أصحاب الهمم وخاصةً المكفوفين من العيش بكرامة والمشاركة الفعالة في بناء هذا الوطن الغالي.

ووجه الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم هذه الاحتفالية ولكل من يعمل بصدق لدعم ورعاية ذوي الهمم.

وقرر محافظ الإسماعيلية صرف مكافأة للعاملين بالمدرسة بقيادة الدكتور أحمد نشأت مدير المدرسة؛ تقديرًا لمجهوداتهم، التي لمسها خلال زيارته للمدرسة، موجهًا لهم الشكر وكافة الدعم ولجميع المدارس التي ترعى ذوي الهمم بكافة أرجاء المحافظة.

ووجَّه "أكرم" بنقل تدريبات فريق كرة الجرس للصالة المغطاة بالقرية الأوليمبية، بدلًا من الملعب الموجود بفناء المدرسة، لتشجيع طلاب المدرسة لبذل المزيد من الجهد وتحقيق البطولات بكافة المنافسات الرياضية.

كما وجَّه بمشاركة طلبة قسم الاقتصاد المنزلي والتربية الفنية بالمعارض التي تنظمها مديرية التضامن الاجتماعي.

وحرص محافظ الإسماعيلية على تحية الطلبة المشاركين في الاحتفالية والتقاط الصور التذكارية معهم، مؤكدًا أن هذه ليست الزيارة الأخيرة لمدرسة النور للمكفوفين.