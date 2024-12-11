كأس الرابطة.. تراوري يقود الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره حرس الحدود، وذلك بعد قليل على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.



وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم

خط الدفاع: عبدالكريم مصطفي، محمد نصر، محمد عمار، محمد بيومي.

خط الوسط: محمد خطاري، علي الملوني، هشام محمد.

خط الهجوم: ايريك تراوري، خالد النبريصي، مروان حمدي

وتضم مجموعة الإسماعيلى كلا من الاتحاد السكندري، حرس الحدود، وبيراميدز.