مدبولي: نحذر المواطنين من التعاقد مع شركات خارج منظومة الحج الرسمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نسعى مع السلطات السعودية أن يكون الحج في إطار منظومة الحج الرسمية، ونحذر المواطنين من التعاقد مع شركات خارج هذه المنظومة.

وكشف رئيس الوزراء، عن خطة لطرح أكثر من 10 شركات في البورصة المصرية منها شركتي وطنية وصافي منتصف العام المقبل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: هذا الطرح يعد جزءًا من استراتيجية الحكومة لتعميق المشاركة بين القطاعين العام والخاص ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأشار مدبولي إلى أن الجولة الأوروبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تشمل الدنمارك والنرويج وأيرلندا، تعد خطوة هامة لدعم وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

على الصعيد الاقتصادي، أعلن رئيس الحكومة عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في مصر وانخفاض معدل التضخم خلال نوفمبر 2024، مع استمرار الدولة في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وفيما يخص المشروعات التنموية، تحدث رئيس الوزراء عن زيارة مدينة الروبيكي ومحافظة بورسعيد لمتابعة تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وكشف رئيس الوزراء، عن إدراج المتحف المصري الكبير ضمن جائزة فرساي لأجمل 7 متاحف على مستوى العالم، وتوقع تجاوز عدد السائحين لمصر أكثر من 15 مليون سائح بنهاية 2024.