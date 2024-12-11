جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة دينية حول “خطورة الشائعات”

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإدارة الجامعة وبالتعاون مع وزارة الأوقاف، ندوة دينية بعنوان " خطورة الشائعات " والتي أُقيمت في رحاب كلية طب الفم والأسنان، ضمن البرنامج التثقيفي القوافل الدعوية والإرشاد الديني، والتي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الانسان المصري) انطلاقا من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

تحت رعاية فضيلة الدكتور أسامة الازهري وزير الاوقاف، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك ومن منطلق الدور الرائد الذي تقوم به الدولة المصرية في الاهتمام بقضايا الشباب ونشر الوعي الديني وتثقيف المجتمع والحفاظ على الاسرة المصرية.



جاء ذلك بحضور الدكتور ايناس الجندي عميد كلية طب الفم والاسنان، والدكتور نورهان راغب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنفيذ ومتابعة الدكتور ثروت المرشدي مدير إدارة التخطيط بالإدارة العامة لمشروعات البيئة بالجامعه.



وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن الهدف من تلك الندوات هو تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب، ونشر الوعي المجتمعي والأسري، وتقوية بنيان الأسرة المصرية وزيادة تماسكها وترابطها، وتوعية طلبة الجامعة بأهم القضايا المجتمعية المعاصرة، ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على الأسرة المصرية وتماسكها واستقرارها، من أجل الحفاظ على مجتمع آمن وأجيال قوية قادرة على دفع قاطرة التنمية والتقدم، والحفاظ على أبنائنا من الوقوع ضحايا لأفكار التطرف والإلحاد، والتي تستهدف التأثير على هويتهم وانتماءاتهم، موضحاً أن الشائعات تمثل سلاحاً خفياً يستخدمه الأعداء، داخلياً وخارجياً، لزعزعة الأمن والاستقرار.

كما شدد على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي، مؤكداً أن وعي الشعب المصري هو السلاح الأقوى لمواجهة الشائعات والتصدي لحملات التضليل.



ومن جانبها أكدت الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تنظم حملات وندوات وبرامج التوعية والإرشاد الديني، نظرا لأهميتها ومالها من تأثير على استقرار المجتمع المصري، من خلال التعريف بالدين الصحيح وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدي فئة الشباب، تماشياً مع ما توليه الدولة من اهتمام بمثل هذه القوافل؛ لحماية الأسرة المصرية والمجتمع من المؤثرات والأفكار الخارجية.



وحاضر الندوة فضيلة الشيخ عبدالقادر عبدالله سليم مدير الدعوة بمديرية أوقاف كفرالشيخ، والذي تناول خلالها خطورة الكلمة والاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي والنشر دون التأكد من المصدر، ما يتسبب في نشر الشائعات بسرعة كبيرة وانتهاك الخصوصية، مؤكدًا أن ديننا الحنيف يأمرنا بالتثبت من الأمر وعدم الإساءة للآخرين، والاستفادة من التكنولوجيا بكل ما يعود بالنفع على مجتمعنا.

كما تناول الشيخ ياسر شعبان خطاب مدير الإدارات بمديرية أوقاف كفرالشيخ، خطورة انحراف الشباب عن الطريق الصحيح وكيفية علاجه، ودور الشباب في نهضة المجتمع والجامعة والسلوكيات داخل الحرم الجامعي، كما دعا إلى التبين والتثبت والتحقق عند نقل الخبر، وتحرى الدقة المطلقة حرصا على مصالح البلاد والعباد وتم تخصيص جزء من الندوة لاسئلة الطلبة وتم الإجابة عنها.

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