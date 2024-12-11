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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مقتل وإصابة 3 أطفال على يد أمهم وزوجها بالسلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطل وزوجته لقيامهما بقتل نجلة الزوجة وإصابة شقيقتها وشقيقها بمنطقة السلام.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية امن القاهرة أخطارا من شرطة النجدة بوصول 3 أطفال أشقاء “بنتين وولد” مصابين بسحجات وحروق لأحد المستشفيات ووفاة إحداهن  بدائرة قسم شرطة السلام ثان.

وعلى الفور  انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين وفاة طفلة عمرها 8 سنوات واصابة شقيقتها 5 سنوات وشقيقها بعد التعدى عليهم بالضرب على يد والدتهم وزوجها .

وبعمل التحريات تبين أن الأم انفصلت عن زوجها والد الأطفال وتزوجت من المتهم وفى يوم الواقعة تعدوا على الأطفال بالضرب بسبب لهوهم بصوت عال، فتوفيت الطفلة الكبرى وأصيب أشقائها، والقى القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة .

القبض على عاطل وزوجته مقتل وأصابة 3 أطفال على يد الأم وزوجها مديرية أمن القاهرة سحجات وحروق ة قسم شرطة السلام ثان