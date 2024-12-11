وزير الرياضة يلتقي نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أحمد ولد يحيى، نائب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بحضور جيريمي هوبكنز، مسئول اليونيسيف السابق بالقاهرة والمسئول عن شرق وجنوب افريقيا، والسفير خالد يوسف سفير مصر بالجمهورية الموريتانية.

جاء ذلك على هامش حضوره المؤتمر القاري للتعليم والتشغيل وتمكين الشباب نائباً عن السيد رئيس الجمهورية، والمقام خلال الفترة من (٩-١١) ديسمبر الجاري، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، تحت عنوان "تعليم وتأهيل شبابنا من أجل أفريقيا مزدهرة ومتكاملة وديناميكية".

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين وزارة الشباب والرياضة المصرية والاتحاد الإفريقي في مجالات تطوير الرياضة، وسبل تعزيز البرامج الرياضية في إفريقيا وكيفية استغلال الرياضة كأداة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة علي سعي الدولة المصرية نحو تعزيز التعاون مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتطوير كرة القدم في مصر ودول القارة، وفتح آفاق جديدة للمواهب الشابة، مشيراً إلى أن الشباب هم مستقبل الرياضة، وأهمية استثمار الموارد في تطوير برامج رياضية تستهدف هذه الفئة، بدءًا من الناشئين وصولاً إلى المحترفين، لضمان استمرارية النجاح في الرياضة.

أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الدولة المصرية تخطو خطوات نحو تمكين ودعم الرياضة الأفريقية، مما يعزز من مكانة مصر كداعم رئيسي للرياضة في إفريقيا من خلال وضع استراتيجيات جديدة لدعم كرة القدم النسائية والشبابية، مما سيسهم في توسيع قاعدة المشاركة في هذه الرياضة.

وشدد "صبحي" على الدور الحيوي الذي تلعبه الرياضة في تعزيز القيم المجتمعية، مؤكداً سعيه لتفعيل عدد من الشراكات مع مختلف المؤسسات الرياضية لتعزيز برامج اكتشاف المواهب وتطويرها، مما يساعد في إعداد جيل جديد من اللاعبين المتميزين، معرباً عن تفاؤله بمستقبل الرياضة في مصر وأفريقيا، مؤكداً على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة.