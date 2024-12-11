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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدًا.. فتح باب الحجز لحفلات التوقيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ56

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب
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أعلنت وزارة الثقافة، من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة، الدكتور أحمد بهي الدين، فتح باب الحجز لإقامة حفلات التوقيع، للمؤلفين، ودور النشر، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ56، المقرر إقامتها من 23 يناير حتى 5 فبراير 2025. بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، ويقام المعرض  تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويفتح باب الحجز بداية من يوم الخميس المقبل 12 ديسمبر الجاري، ويستمر حتى 20 يناير المقبل، بمركز المعلومات، بمقر هيئة الكتاب- الكائن في كورنيش النيل، رملة بولاق، محافظة القاهرة‬.
وتتيح الهيئة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته نهاية يناير المقبل، تنظيم حفلات التوقيع لدور النشر، فقط بالقاعات والأماكن المخصصة لها، وبالتنسيق مع إدارة المعرض.
وتحل سلطنة عمان "ضيف شرف" الدورة السادسة والخمسين من المعرض، واختارت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورة 2025، شخصية المعرض للدورة المقبلة، فوقع الاختيار على اسم المفكر الدكتور أحمد مستجير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض الطفل.

ئة المصرية العامة للكتاب القاهرة الدولى للكتاب الكتا القاهرة الدولي للكتا الكاتبة فاطمة المعدول ة المصرية العامة للكتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس