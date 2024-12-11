مبادرة بداية| نشاط مكثف لمديريات العمل بـ10 محافظات

كشفت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن أهم الأعمال التي نظمتها مديريات العمل بالمحافظات المختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية، يأتي ذلك في إطار تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وإلى أبرز الأنشطة:-

1ـ مديرية العمل بالقاهرة

استقبلت مديريه عمل القاهرة المواطن مصطفي محمد مرغني، من ذوي الهمم، وذلك بعد التقدم باستغاثة لمدير المديرية لتوفير فرصة عمل نظرا لظروفه المادية، حيث وفرت له المديرية فرصة عمل لائقة على الفور للعمل بشركه "بان مارين" للخدمات البترولية، وذلك عن طريق مكتب تفتيش مصر الجديدة وذلك بهدف دمجهم ذوي الهمم في سوق العمل ،واستيفاء نسبة الـ 5 % من إجمالي العاملين فى المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج وتشغيل ذوى الهمم فى سوق العمل.

قام مدير المديرية أحمد عزاز بتسليمه عقد العمل بحضور أعضاء المكتب الفني، ومدير مكتب التفتيش رحاب عبده، ومفتش المكتب ممدوح سعيد وممثل الشركة صلاح الشعار.

2- مديرية العمل بشمال سيناء

قامت مديرية العمل بشمال سيناء بعقد ندوة تثقيفية للعاملين بمرفق إسعاف شمال سيناء، وذلك بإجمالي حضور 20 من المسعفين والاداريين، يأتي ذلك بتوجيهات محمد جبران وزير العمل وبرعاية السيد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء.. وقام بإلقاء المحاضرات كيميائي/عبدالمنعم محمود أحمد دياب مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، وكانت بعنوان : الحرائق وانواعها وكيفية مكافحتها، وخطة الطوارئ والإخلاء في المنشآت، فضلاً عن شرح القرار 134 لسنه 2003. صرح بذلك محمد ذكي مدير مديرية العمل بشمال سيناء.

3- مديرية عمل الدقهلية

قامت مديرية العمل بالدقهلية بتنظيم ندوة حول ( مجال فض منازعات العمل الجماعية ، وجرائم الاتجار بالبشر )، وذلك بمقر جمعية تحسين الصحة بطلخا، وبالتنسيق مع ديوان عام محافظة الدقهلية ، وذلك في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران بأهمية توعية العمال وممثلي الشركات بحقوقهم وواجباتهم، وأشرف على عقد الندوة صالح عبدالهادي مدير منطقة عمل طلخا، وسامح عبدالحميد مدير مكتب عمل طلخا ، وأيمن عوض مفتش مكتب عمل طلخا، ومحمد عصام مفتش مكتب عمل طلخا، بعد القاء المحاضرة تم الاجابة على استفسارات العاملين بضرورة فض المنازعات العمالية الجماعية بطرق ودية وسليمة عن طريق المفاوضة الجماعية. صرح بذلك أحمد رجائي مدير مديرية العمل بالدقهلية .

4- مديرية عمل جنوب سيناء

نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء ندوة توعويه لبناء انسان جديد لشباب مدينة طور سيناء بمركز شباب الساحل لتوعية الشباب بأهمية العمل الحر والعمل بالقطاع الخاص وبذل المزيد من الجهد فى العمل، و ذلك بمشاركة ٣٠ من الشباب من الجنسين ، وذلك بتكليف من مدير المديرية وفاء نجاح ، وتحت اشراف احمد مصطفى السيد، وكيل المديرية، ومن جانبها أوضحت وفاء نجاح مدير المديرية، الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، والسيد اللواء الدكتور / خالد مبارك ، محافظ جنوب سيناء، بتكثيف الجهود والتعاون أجل تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" لبناء الإنسان، والتي تعمل بدورها على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وفي كافة مناحي الحياة. حضر وشارك في الندوة أحمد عبدالعزيز وكيل مديريه الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

5- مديرية عمل بورسعيد



افتتحت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ، الدورة التدريبية المجانية على مهنة كهرباء التوصيلات ، وذلك بالوحدة المتنقلة التابعة للمديرية والموجودة بجراج حى الضواحي ببورسعيد، بحضور عدد ١٠ متدربين ، لعدد (٣)ذكور وعدد(٧)سيدات، وأوضح عبدالونيس عبدالله مدير المديرية فى كلمته للمتدربين أهمية التدريب واعتمادهم على أنفسهم بامتلاكهم مهنة مطلوبة فى سوق العمل مشيراً إلى أن ذلك يأتى ذلك فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التى يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وأضاف مدير المديرية ، أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بمركز التدريب الدور الثاني بإشراف الكيميائية منار العوضى مدير المركز.

6-مديرية عمل بني سويف

عقدت مديرية عمل بني سويف، بحضور محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني، فعاليات ندوة بعنوان "سلامتك تهمنا " وذلك بمركز شباب الواسطى، وكذلك توفير 450 فرصة عمل بشركات جلوريا للسيراميك وايضا روندي للسيراميك وشركة انزي للأجهزة الإلكترونية، داخل شركة سامسونج بالمنطقة الصناعية بكوم ابو راضي بالواسطي ، وأوضح أحمد معوض وكيل المديرية أن فرص العمل فرص فعلية لعمال إنتاج بالشركات الثلاثه وتوجد طلبات الالتحاق بمقر مكتب عمل الواسطي، وتمت الفاعليات بحضور حاتم جاب الله مدير مكتب عمل الواسطي، ومحمد اسماعيل، وسمير محمد المفتشين بالكتب، وتحدث بالندوة المهندسة نجاح محمد مدير ادارة السلامة والصحة المهنية بمدرية عمل بني سويف والهندس احمد عبد باحث اول بالإدارة،

7- مديرية العمل بالمنيا

عقدت مديرية العمل بالمنيا وتحت اشراف إدارة بحوث العمالة الاختبارات النهائية لعدد (٢) دورة تدريبية على التفصيل والخياطة لعدد (٢٤) متدربة ، و فضلا عن دورة تبريد وتكييف بمركز التدريب المهنى لعدد (١٢) متدرب ، وأوضحت دز ماجده صلاح أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بأهمية تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل . وذلك بحضور عماد حمدى - مدير مركز التدريب المهنى والمدربين والمتدربات.

8- مدير العمل بالقليوبية

شهدت مديرية العمل بالقليوبية تخريج دفعة جديدة مدربة ومؤهلة لسوق العمل داخل المحافظة ، وذلك على على مهنة "التفصيل والحياكة" لعدد 11 متدربة ، في إطار خطة التدريب المهنى التى تنتهجها المديرية ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاحها سوق العمل ، وذلك تحت الإشراف التنفيذي لمدير المديرية ايمان السيد ، و فوزي صابر وكيل المديرية. جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن شعبان بإدارة التدريب المهني بالمديرية وتحت إشراف إدارة التدريب المهني بالمديرية ، وفي ختام اللقاء أعرب المتدربات عن مدى استفادتهم من البرنامج التدريبي متقدمين بأسمى آيات الشكر لمعالي وزير العمل لما تقدمه الوزارة من عناية واهتمام ورعاية لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ، كما تقدموا بخالص الشكر لوزير العمل والسيد المحافظ لرعايتهما لتلك الفاعليات .

9-مديرية العمل بأسوان

قامت مديرية العمل بأسوان بتنظيم قافلة طبية علاجية متنقلة للعمالة الغير منتظمة بمواقع العمل بمدينة بنبان النموذجية وهي تقع بالقرب من محطات الطاقة الشمسية بقرية بنبان، وذلك في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران بتعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للعمالة الغير منتظمة بمختلف المواقع، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة باسوان بقيادة د. محمد سعيد _ وكيل وزارة مديرية الصحة ، وبالتنسيق مع الدكتور/ طارق صبح _ منسق القوافل الطبية العلاجية المتنقلة بمديرية الصحة، وأوضح ليلى عطا الله مدير المديرية أنه تم اجراء الكشف الطبي لعدد ٧٠ عامل بشركتي المملكة و هامفريد و المسجلين بإدارة العمالة الغير منتظمة التابعة لمديرية العمل باسوان وذلك في التخصصات التالية( باطنة _ جلدية _ عظام _ أسنان) حيث تم تقديم خدمات صحية للعاملين المستهدفين و بعض من أسرهم ليتم صرف أدوية علاجية لهم و تحويل بعضهم لمعامل التحاليل وعمل الاشعة اللازمة و ذلك في إطار تفعيل الخدمات الصحية المقدمة للعمالة الغير منتظمة والتي تمثل شريحة عريضة من المجتمع الاسواني.. ورافق مدير المديرية محمود عيسى وكيل المديرية وقام بالإشراف علي اجراءات الكشف الطبي و تلقي الخدمات العلاجية، و ذلك بحضور ولاء أحمد مدير إدارة العمالة و فريق العمل و كذلك اجراء التحويلات علي معامل التحاليل وصرف الأدوية وتسجيل الخدمات المقدمة لمتابعة العمالة لاحقا .

10- مديريه العمل بدمياط



قامت مديرية العمل بدمياط بعقد الاختبارات الخاصة بدورة التفصيل والخياطة لعدد ٨ من المتدربات وذلك بمركز التدريب المهني بدمياط الجديدة، وذلك في إطار تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "، ومبادرة " مهنتك مستقبلك " التي اطلقتها الوزارة. وذلك بحضور غادة العيشي وكيل مديرية العمل بدمياط، و د.رانيا جلال مسؤولة التدريب بالمديرية، و محمد المطحنة مدير مركز التدريب، صرح بذلك فتحي التلاوي مدير مديرية العمل بدمياط.

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