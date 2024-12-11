مدير تعليم القاهرة تهنئ الفائزات بمسابقة البرمجة

هنأت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بفوز طالبات مدرسة الشهيد رامي هلال الرسمية التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية بالمركز الأول في مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة في دورته الرابعة، التي تنظمها المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة “الألكسو”.

وحصدت الطالبات إسـراء بدوي سمير، لحين أحمد عطوة، ومريم محمد سعيد جائزة “الفريق الذهبي” عن مشروعهن المبتكر “الذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية” في الفئة العمرية 12-15 عامًا.

وأشادت “إبراهيم” بالجهود الكبيرة للطالبات، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس تنوع التعليم التكنولوجي ودوره في تنمية المهارات والإبداع. وأضافت أن الطالبات يمثلن نموذجًا يُحتذى به للطلاب في الابتكار والتميز، متمنية لهن ولجميع الطلاب مستقبلًا مشرقًا في خدمة وطنهم.

كما قدمت “إبراهيم” الشكر لأولياء الأمور على دورهم في دعم الطالبات وتوفير البيئة المناسبة لتفوقهن، مشيدة بمجهود المشرفة، الأستاذة صابرين ربيع حامد، التي أسهمت بدورها في تشجيع الطالبات وتنمية ثقتهن بأنفسهن وقدرتهن على مواجهة التحديات.

يُذكر أن مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة تهدف إلى دعم الأطفال والشباب في الفئة العمرية من 6 إلى 18 عامًا وتعزيز استخدام البرمجة في تطبيقات تخدم اللغة العربية وريادة الأعمال. دورة هذا العام ركزت على “تطبيقات اللغة العربية الذكية” بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.